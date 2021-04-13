Osmaniye’de 12 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi

Osmaniye’de uygulama noktasında şüphe üzerine durdurulan bir araçta yapılan aramada 12 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılıkla Mücadele ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri TarsusAdanaGaziantep (TAG) otoyolu üzerinde kaçakçılara yönelik denetim yaptı. Denetimler sırasında şüphe üzerine durdurulan bir araçta yapılan aramada 12 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.