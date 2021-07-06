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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

OKÜ ile KTMÜ arasında “Akademik İş Birliği Protokolü” imzalandı

İHA

OKÜ ile KTMÜ arasında “Akademik İş Birliği Protokolü” imzalandı

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi (OKÜ) ile KırgızistanTürkiye Manas Üniversitesi (KTMÜ) arasında “Akademik İş Birliği Protokolü” imzalandı.
KırgızistanTürkiye Manas Üniversitesi Senato Salonu'nda yapılan ‘Akademik İş Birliği Protokolü’ anlaşması OKÜ Rektörü Prof. Dr. Turgay Uzun ile KTMÜ Rektörü Prof. Dr. Alpaslan Ceylan tarafından imzalandı. İş birliği protokolünde her iki üniversite arasında akademik ve idari personel ile öğrenci değişimleri, üniversite akademisyenleri arasında ortak araştırma faaliyetleri yürütülmesi, akademik personelin ve araştırmacılarının karşılıklı anlaşma ile önceden belirlenen bir yıllık veya daha uzun bir süre için değişimi, taraflarca belirlenen süreler için öğrenci ve lisansüstü öğrenci değişimi, seminerler, kurslar, çalıştaylar, diğer bilimsel toplantıların düzenlenmesinde iş birliği, eğitim ve araştırma amaçlı bilimsel yayınların, bilimsel dergilerin ve diğer materyallerin ortak yayını, eğitim ve araştırma amaçlı bilgi, yayın, bilimsel dergi ve diğer materyallerin değişimi, birlikte sportif, sanatsal veya kültürel etkinliklerde işbirliği çalışmaları amaçlandı.
İmzalanan protokol ile iki ülke arasındaki ortak tarihi değerlerin geliştirilerek sağlam temellere oturtulacağını belirten Rektör Uzun, “Akademik İş Birliği Protokolü’nün kültürel, sosyal ve ekonomik olarak gelişmelerde önemli bir rol oynayacaktır. OKÜ, bugün Türk dünyasına hizmet eden ve Türk dünyası gençlerini yetiştiren bir Üniversite olarak, uluslararası ilişkilere ve işbirliklerine önem verecektir. İşbirliğini artırmaya yönelik çalışmalarımız devam edecektir” diye konuştu.

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