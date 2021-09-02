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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

"Tarladan Sofraya Osmaniye Yer Fıstığı" çalıştayı

İHA

"Tarladan Sofraya Osmaniye Yer Fıstığı" çalıştayı

Osmaniye’de yer fıstığının tarımı, işlenmesi ve pazarlanması konularındaki sorunların çözüm ve önerilerinin değerlendirilmeye alındığı ‘Tarladan Sofraya Osmaniye Yer Fıstığı’ çalıştayı düzenlendi.
Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı, Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi ve Osmaniye Ticaret Borsası iş birliğiyle yer fıstığının tarımı, işlenmesi ve pazarlaması konularının çözüm ve önerilerinin değerlendirmeye alındığı “Tarladan Sofraya Osmaniye Yer Fıstığı” çalıştayı saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Yağlı Tohumlar Araştırma Enstitüsü Müdürü Reşat Yıldız, Yağlı Tohumlar Araştırma Enstitüsü'nün çalışmaları hakkında bilgiler vermesiyle protokol konuşmalarının başladığı çalıştayda, Yer Fıstığı Koordinatörü Dr. Abdullah Kadiroğlu, Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Bülent Yanıktepe, Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı Genel Sekreter Vekili Oğuz Alibekiroğlu, Tarla Bitkileri Araştırmaları Daire Başkanı Suat Yılmaz ve AK Parti Osmaniye Milletvekili İsmail Kaya sırasıyla birer konuşma yaptı.
Çalıştayda emeği geçenlere teşekkür ederek sözlerine başlayan Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, “Doğru tespitleri yapmadan, eksikleri doğru teşhis etmeden ve bir yol haritası belirlemeden doğru sonuca gitmemiz mümkün değildir. Bu anlamda Osmaniye yer fıstığının kalitesinin artması, çiftçilerimizin daha fazla kazanması, pazarının artması, ilimize ve ülkemize ekonomik katkısının artması için böyle Çalıştayların düzenlenmesinin önemli olduğuna inanıyorum. Çalıştayda sunum yapacak değerli hocalarımıza öncelikle teşekkür etmek istiyorum. Gerekli dersleri alabilmemiz için ortaya konulacak sonucun somut, gerçekçi ve uygulanabilir tespitler ve öneriler olması önemli. Bu çalıştaydan güzel sonuçlar almayı, ilimize ve ülkemize hayırlı olacak uygulamaların çıkmasını, bize yol gösterecek doğru ve uygulanabilir hedefleri koyacak sonuçların çıkmasını arzu ediyorum” diye konuştu.
İki oturum halinde düzenlenen çalıştayın yer fıstığı hasadı ve yetiştiriciliği isimli ilk oturumunda Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi’nde görevli Prof. Dr. Necmi İşler moderatörlüğünde Erciyes Üniversitesi’nde görevli Prof. Dr. Mehmet Arslan “Yer fıstığında sulama ve gübreleme”, Akdeniz Üniversitesi’nde görevli Prof. Dr. Bülent Uzun, “Yer fıstığında hastalık, zararlılar ve yabancı otlarla mücadele”, Çukurova Üniversitesi’nden Prof. Dr. Emin Güzel “Yer fıstığında modern hasat teknikleri ve kurutma”, Akdeniz Üniversitesi’nde görevli Doç. Dr. Engin Yol “Yer fıstığında modern ıslah teknikleri” konulu sunumlar gerçekleştirdiler.
Çalıştayın yer fıstığı işleme ve pazarlama konulu ikinci oturumunda ise Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi’nde görevli Doç Dr. Pembe Evci Çürük moderatörlüğünde, TÜBİTAK MAM Gıda Enstitüsün’de görevli Dr. Hayrettin Özer ve Ceyda Pembeci Kodalbaş “Yer fıstığında aflatoksin sorunu ve önleme yöntemleri, AB Projesi MycoTWİN” Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi’nde görevli Doç. Dr. Halef Dizlek “Yer fıstığı ürün çeşitliliği ve inovatif ürün geliştirme”, Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi’nde görevli Doç. Dr. “Adnan Bozdoğan “Yer fıstığının yağ sanayisine kazandırılması” konulu sunumlarını katılımcılara aktardılar.
Çalıştay görüş ve önerilerin alınması, soruların cevaplanması ile son buldu.

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