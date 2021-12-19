TFF 3.Lig: Osmaniyespor FK: 1 - Çatalcaspor: 0

2022 emekli maaşı zammı ne kadar olacak?

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TFF 3. Lig 1. Grup 17. haftasında Osmaniyespor FK sahasında karşılaştığı Çatalcaspor’u 10 mağlup etti.



Hakemler: Burak Demirkıran xx, Ali Etlikci xx, Abdurrahman Atabay xx

Osmaniyespor FK: Yağızcan Akyürek xx, Sinan Altınel xx, Muhammet Mustafa Gundak xx, Ali Sinan Gayla xxx (Mert Korkmaz dk. 90 ?), Ahmet Taner Çukadar xxx, Ali Mevran Ablak xx (Burak Kara dk. 86 ?), Muzaffer Gebeci xx (Ahmet Ayhan dk. 81 ?), Yağız Rüştü Aktaş xx (Hüseyin Sürmeneli dk. 90 ?), Mehmet Tolunay Gül xx, Onur Kızıltaş xx, Gökhan Lale x

Çatalcaspor: Miraç Fatih Değirmenci xx, Hüseyin Rüzgar x (Berkay Sezer dk. 51 xx), Necati Yakuplar xx, Hünkar Cem Şahin x (İsmet Yazgan dk. 36 xx), Mehmet Can Hazırcı xx (Salih Mert Yolalmaz dk. 87 ?), Burak Yamaç xx, Ertuğrul Usta xx, Mehmet Avcı x (Alihan Bel dk. 53 xx), Murat Yılmaz xx, Yusuf Turhan xx, Yusuf Atasoy xx

Gol: Ahmet Taner Çukadar (dk. 19) (Osmaniyespor FK)

Kırmızı kart: Mehmet Tolunay Gül (dk. 66) (Osmaniyespor FK)

Sarı kartlar: Ali Mevran Ablak, Ali Sinan Gayla (Osmaniyespor FK), Yusuf Turhan, Burak Yamaç, Mehmet Can Hazırcı (Çatalcaspor)

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