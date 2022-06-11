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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

OKÜ’de mezuniyet coşkusu

İHA

OKÜ’de mezuniyet coşkusu

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi’nin 20212022 Akademik Yılı Mezuniyet Töreni coşkulu bir şekilde gerçekleşti.
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi stadyumunda düzenlenen 20212022 Akademik Yılı Mezuniyet Töreni mezun olan öğrencilerin kortej yürüyüşüyle başladı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla tören protokol konuşmalarıyla devam etti. Dereceye giren öğrencilere protokol mensupları tarafından ödüllerin verilmesinin ardından öğrenciler için hazırlanan mezuniyet kütüklerine birincilerin isimleri çakıldı.
Mezun olan öğrenciler adına törenin açılış konuşmasını yapan İlahiyat Fakültesi öğrencisi İbrahim Avcı, “Geçen 4 yıllık süre zarfında aldığımız eğitim, şüphesiz salt bilgi aktarımından ibaret değildi. Aldığımız asıl eğitim ecdadımızın bizlere miras olarak bıraktığı kendi öz benlik ve değerlerimizdi. Zira toplumu ayakta tutan da bu öz benlik ve değerler değil midir? İnsanı insan yapan ahlaki değerlerin minik yüreklere aşılanması hususunda bize düşen sorumluluğun farkındayız” dedi.
Öğrencilerin mezuniyet sevince ortak olmanın gururunu yaşadığını ifade eden Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Turgay Uzun, “Ailelerinin gözbebeği, bizim de varlık sebebimiz olan kıymetli öğrencilerimizin mezuniyet sevincini paylaşmak amacıyla bir arada bulunmaktayız. 15 yaşında ama 46 yıllık kökleri olan bir üniversite olarak bu yıl da yeni mezunlarımızı hayata uğurlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bugün hem mutlu hem de gururluyuz 2 bin 500 civarındaki son sınıf öğrencimizi mezun etmenin heyecanını, pırıl pırıl gençlerimizi hayata uğurlamanın, ülkemize kazandırmanın gururunu ve sevincini yaşıyoruz” diye konuştu.
Milletvekili Mücahit Durmuşoğlu ise yaptığı konuşmada, “Öğrencilerimizin meşakkatli ve bir o kadar zor eğitimlerini tamamlayarak, bugün Türkiye'nin en güçlü üniversitelerinden birinden mezun olmalarının kıvancını yaşıyoruz. Her biriniz bu fakülteden mezun olmayı ve hayalinizdeki mesleğe girmeyi sonuna kadar hak ediyorsunuz. Üniversite hayatının sadece eğitimle sınırlı olmadığını, bulunduğunuz ortamda kazandığınız vizyon ve değerlerin de bu eğitimin ayrı bir parçası olduğunu unutmamamız gerekir” ifadelerini kullandı.
Mezun olan gençlerin Türkiye’ye hizmet etmenin gururunu yaşayacaklarını belirten Vali Erdinç Yılmaz, “Gençlerimiz, eğitimlerini tamamladılar, artık hayata atılacak ve cennet vatanımız güzel Türkiye'mize hizmet etmenin gururunu yaşayacaklar. İnanıyorum ki aldıkları bu eğitimle vatanımıza, bayrağımıza büyük hizmetler yapacaklar ve siz aileleri de bununla hep gurur duyacaksınız. Üniversitemiz yarınlarımızın teminatı sevgili gençlerimizi milli manevi değerlerine bağlı, geleceğe güvenle bakan, aldıkları bayrağı hizmet yarışında daha ileriye taşıyacak bir anlayışla yetiştiler. Siz kıymetli aileleri çocuklarımızın, gençlerimizin yetişmesi için, iyi bir istikbal için hiçbir fedakarlıktan çekinmediniz ve bugünlere geldiniz. İnanıyorum ki gençlerimiz bu fedakarlığın farkında, memleketine olan sevdasının farkında, Türkiye Cumhuriyeti Devletine en güzel hizmetleri verme görev ve hizmet anlayışının şimdi tam başında. Gençlerimize diyorum ki, hepiniz yavaş yavaş hayata atılacaksınız. Başarılı olmak için mutlaka inanarak çalışmak, kendinize güvenmek ve yaptığınız işin hem kendiniz için hem memleket için en faydalı olabilmesi için en iyisini yapma gayreti içinde olmalısınız" dedi.
Konuşmaların ardından Vali Erdinç Yılmaz ile protokol üyelerinin katılımıyla kep atma töreni gerçekleştirildi.

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