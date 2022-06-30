Şehrin gürültüsünden kaçıp köyüne yerleşti, yaptığı resimler göz dolduruyor 30 yıl İstanbul’da yaşayan ressamın köyde yaptığı yağlı boya tablolar en çok Avrupa’dan rağbet görüyor

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde yaşayan ressam Muammer Kocadallı’nın hiçbir eğitim almadan yaptığı üç boyutlu resimler göz dolduruyor. Ressamın eserleri en çok Avrupa ülkelerinde rağbet görüyor.

44 yaşındaki ressam Muammer Kocadallı, 30 yıl İstanbul’da yaşadıktan sonra memleketi Osmaniye’nin Kadirli ilçesine yerleşti. İlçeye bağlı Anberinarkı köyünde yaşayan Kocadallı, resimlerini burada yapıyor. Ressam Muammer Kocadallı, yaptığı tüm resimleri en zor resim tekniklerinden biri olan spatula tekniği ile yapıyor. Resimlerinde daha çok doğa ve manzara temalarını işleyen Muammer Kocadallı’ın bir resmi bitirmesi 8 ay ile 2 yıl arasında sürüyor.

Sanatını köy ortamında sakin bir yerde icra ettiğini söyleyen Muammer Kocadallı, “Uzun zamandır İstanbul’da yaşıyordum. Memleketime döndüm köye yerleştim. Çocukluğumdan bu yana yağlı boya resimler yapıyorum. Köyde doğayı inceliyorum, kuşları inceliyorum. Gördüklerimi tuvalime aktarıyorum. Bugüne kadar binlerce eser yaptım. 50 civarı tablom Avrupa ülkelerine satıldı. En çok koleksiyonerler gelip satın alıyorlar. En son 2 yıllık bir çalışmam var. Göç tablom. Kesinlikle resim konusunda bir eğitim almadım. Doğuştan gelen yetenekle resimlerimi yapıyorum. Resimlerimi yaparken fırça kullanmıyorum. Spatula kullanıyorum. Fırça işi yok bende. Spatula tekniği dünyanın en zor resim yapma tekniği olarak bilinir. Eserlerimi üç boyutlu yapıyorum. Resimlerin kuruması uzun sürüyor. Bir resim 8 ayda ancak tamamlanıp tüm aşamalardan geçerek bitiyor. Köy hayatı çok huzur verici bir ortam. Yöremize ait güzellikleri tuvalime yansıtmaya devam edeceğim" diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.