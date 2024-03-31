Osmaniye Belediye başkan adayları kimlerdir? Osmaniye Belediyesi hangi partide? Osmaniye Belediye başkanı kimdir? Osmaniye Belediyesi hangi partide? Osmaniye Belediye Başkanı kimdir? 31 Mart 2024 Türkiye Yerel Seçimleri Osmaniye Belediye Başkanı adayları kimlerdir? 2019 yerel seçim sonuçlarında Osmaniye Belediyesini hangi parti kazandı ve Osmaniye Belediye başkanı kim oldu? İşte 2019 Osmaniye yerel seçim sonuçları..

Habertürk Giriş: 31.03.2024 - 12:28 Güncelleme: 31.03.2024 - 12:28 facebook

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