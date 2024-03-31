Osmaniye Belediye başkan adayları kimlerdir? Osmaniye Belediyesi hangi partide? Osmaniye Belediye başkanı kimdir?
Osmaniye Belediyesi hangi partide? Osmaniye Belediye Başkanı kimdir? 31 Mart 2024 Türkiye Yerel Seçimleri Osmaniye Belediye Başkanı adayları kimlerdir? 2019 yerel seçim sonuçlarında Osmaniye Belediyesini hangi parti kazandı ve Osmaniye Belediye başkanı kim oldu? İşte 2019 Osmaniye yerel seçim sonuçları..
Osmaniye BELEDİYESİ HANGİ PARTİDE?
2019 Türkiye yerel seçimlerinde Osmaniye Belediye Başkanlığını 61788 alınan oy ve %54.44 oy oranı ile Milliyetçi Hareket Partisi adayı Kadir Kara kazanmıştır.
Osmaniye Geneli Kazanılan Belediye Sayısı (İLÇE)
Adalet ve Kalkınma Partisi 3
Milliyetçi Hareket Partisi 2
Cumhuriyet Halk Partisi 1
Saadet Partisi 1
Osmaniye BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI - 31 MART 2024 TÜRKİYE YEREL SEÇİMLERİSERKAN KARAYİĞİT - CHP Osmaniye Belediye Başkan Adayı İBRAHİM ÇENET - MHP Osmaniye Belediye Başkan Adayı ALPASLAN KOCA - İYİ Parti Osmaniye Belediye Başkan Adayı BEKİR LEVENT ERSOYLU - MEMLEKET Osmaniye Belediye Başkan Adayı MEHMET NURİ BÖRÜBAN - VATAN Osmaniye Belediye Başkan Adayı HÜSEYİN KÖSE - BĞMSZ Osmaniye Belediye Başkan Adayı AHMET ÖZGÜR KESKİN - TKH Osmaniye Belediye Başkan Adayı AHMET ATAKAN ERTUĞ - ZP Osmaniye Belediye Başkan Adayı YUNUS BAYAZİT - DEVA Osmaniye Belediye Başkan Adayı AKİF DÖNDÜ - ANAP Osmaniye Belediye Başkan Adayı ARİF YİĞİT - DSP Osmaniye Belediye Başkan Adayı MURAT KÖKEN - TKP Osmaniye Belediye Başkan Adayı AHMET KILIÇ - SP Osmaniye Belediye Başkan Adayı DERSİM DENİZ CEVHEROĞLU - HAKPAR Osmaniye Belediye Başkan Adayı ZİVER GÜMÜŞ - DEM Parti Osmaniye Belediye Başkan Adayı HALİL İBRAHİM BOZOĞLAN - MP Osmaniye Belediye Başkan Adayı HAYDAR AKTÜRK - DP Osmaniye Belediye Başkan Adayı İSMAİL KUTLU - HÜDAPAR Osmaniye Belediye Başkan Adayı ALPARSLAN KAYA - BTP Osmaniye Belediye Başkan Adayı EDA BENGÜ OBUT - YTP Osmaniye Belediye Başkan Adayı MEHMET ALİ AYGÜN - HKP Osmaniye Belediye Başkan Adayı
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