Osmanlı Beyliği Ne Zaman ve Nerede Kuruldu? Osmanlı Beyliği Nasıl Kuruldu?

Osmanlı Beyliği ne zaman ve nerede kuruldu? 0:00 / 0:00

Kuruluşunun ilk safhalarında bir beylik olarak değerlendirilen Osmanlı Beyliği ne zaman devlet olmuştur? İşte Osmanlı Beyliği kuruluş süreci hakkında tüm detaylar…

Osmanlı Beyliği Ne Zaman Kuruldu? Osmanlı Beyliği’ni Kim Kurdu?

Osmanlı Beyliği; Ertuğrul Gazi’nin vefat etmesinin ardından, Kayıların başına geçen oğlu Osman Gazi tarafından 1299 yılında kurulmuştur. 27 sene boyunca devlete hükümdarlık yapan Osman Gazi; Osmanlı Beyliği’nin ilk hükümdarıdır.

Osmanlı Beyliği Nerede Kuruldu?

1299 yılında kurulan Osmanlı Beyliği; Osman Gazi tarafından, Bizans İmparatorluğu’nun Anadolu sınırında bulunan ve günümüzde Bilecik sınırları içerisinde yer alan Söğüt ve Domaniç’te kurulmuştur.

Osmanlı Beyliği Kuruluş Süreci

Oğuzların Kayı boyuna mensup olan Ertuğrul Gazi’nin ataları, ilk olarak Malazgirt Savaşı sonrası Anadolu’ya gelmişler ve Ahlat bölgesine yerleşmişlerdi. Anadolu’da başlayan Moğol istilası sonucu bölgeden ayrılan Kayılar, Anadolu’nun iç bölgelerine hareket etmişler ve Erzurum yakınlarındaki Pasinler Ovası’na gelmişlerdi. Pasinler’e ulaşılmasından kısa bir süre önce Kayıların lideri Gündüz Alp vefat etmiş ve yerine oğlu Ertuğrul Gazi geçmişti.

Artan Moğol baskısının bu yeni yurtta da hissedilmesi üzerine Ertuğrul Gazi, Sivas yakınlarına gelerek burada gerçekleşen bir Moğol – Selçuklu savaşına denk gelmiş ve Selçuklu ordularına yardım edip, savaşın kazanılmasına tesir etmiştir. Bu başarılarından dolayı Selçuklu hükümdarı Alaeddin Keykubad kendisine, Ankara yakınlarındaki Karacadağ’ı vermiş ve bu bölge 1230 yılında Kayıların yeni yurdu olmuştur.

Karacadağ’da bir süre kaldıktan sonra Anadolu Selçuklulardan yeni bir yurt isteyen Ertuğrul Gazi’nin bu talebi karşılık bulmuş ve Kayılar harekete geçerek Söğüt dolaylarına yerleşmişlerdir. 1231 yılında Selçukluların Bizans üzerine gerçekleştirdiği bir sefere de eşlik eden Ertuğrul Gazi’ye Eskişehir ve çevresi verilmiştir.

Gerçekleşen bu savaştan sonra Anadolu Selçuklular Karacahisar Kalesi’ni kuşatmışlardı. Artan Moğol tehdidi sonucu, hükümdarın geri dönmesi gerektiğinde kuşatmayı Ertuğrul Gazi devraldı ve Karacahisar Kalesi’ni fethetti. Bu başarının ardından Söğüt’e ilerleyen Ertuğrul Gazi ve Kayılar, bu bölgeye yerleştiler. Ertuğrul Gazi, Bizans sınırında bulunan Söğüt ve çevresinde yerleşince bir uç beyliği olarak, Bizans üzerine akınlar gerçekleştirdi ve 1281 yılında Söğüt’te vefat etti.

Ertuğrul Gazi’nin vefatı sonrası, en büyük oğlu olan Osman Gazi Kayıların başına geçti. Gerçekleşen Moğol istilaları neticesinde, Anadolu Selçukluların zayıflaması ve Anadolu’da süren siyasi otorite boşluğu Osman Gazi zamanında da artarak devam ediyordu. Yaşanan tüm bu gelişmeler Kayıların Osmanlı Beyliği olarak tarih sahnesine çıkışına zemin hazırlamaktaydı.

Şimdi gelin hep birlikte, Osmanlı Beyliği nasıl kuruldu? soruna cevap arayalım.

Osmanlı Devleti Nasıl Kuruldu?

Kayıların başına Osman Gazi’nin geçmesiyle beraber, bağımsız bir beyliğin ortaya çıkış süreci hız kazanmıştır. Bu yolda, özellikle Bizans İmparatorluğu ile savaşlar gerçekleşmiş ve Osman Gazi bölgedeki gücünü günden güne arttırmıştır.

Osmanlı Beyliği’nin kurulduğu 1299 yılına gelinceye kadar bölgede gerçekleşen önemli olaylar ise şu şekildedir:

Ermeni Beli Savaşı (1284)

Osmanlı Beyliği’nin kurulmadan önceki ilk savaşı olan Ermeni Beli Savaşı; Bizans İmparatorluğu’na bağlı İnegöl Tekfurluğu ile Osman Gazi liderliğinde Kayılar arasında gerçekleşmiştir. İnegöl’ün fethine giden yolu açması açısından büyük bir önem arz eden bu savaş aynı zamanda Osman Gazi’nin bölgedeki saygınlığını arttırmıştır.

Kulacahisar Savaşı (1287)

Osman Gazi tarafından, İnegöl yakınlarında bulunan Kulacahisar Kalesi’ne düzenlenen bir gece yarısı baskını sonucu gerçekleşen savaşta Bizans birlikleri hiçbir varlık gösteremediler. Savaşın sonunda Kulacahisar Kalesi fethedilmiş ve beylik olma yoluna büyük bir adım atılmıştır.

Domaniç Savaşı (1289)

Domaniç yakınlarındaki İkizce mevkiinde Osman Gazi’ye bağlı birliklerle İnegöl ve Karacahisar tekfuruna bağlı orduları karşı karşıya getiren savaş Kayıların üstünlüğüyle sonuçlanmıştır ve Karacahisar kalesi fethedilmiştir.

Karacahisar’ın fethedilmesi; Selçuklu hükümdarı 2. Mesud tarafından sevinçle karşılanmıştır. Osman Gazi’nin bu üstün başarısına karşılık olarak kendisine birçok hediye gönderen 2. Mesud aynı zamanda beylik alameti olan sancak ve ferman da göndermiştir. Bu durum da, Osman Gazi’nin Selçuklu hükümdarı tarafından, Bey olarak atandığını bize göstermektedir.

Bundan sonra Osman Bey; Osmanlı Beyliği’nin lideri olacak ve fethedeceği topraklar beyliğinin malı olacaktır.

Osmanlı Beyliği Ne Zaman Devlet Olmuştur?

1299 yılında, Karacahisar’ın fethi sonrası bir Cuma namazı sırasında; Cuma hutbesi, Dursun Fakih tarafından Osman Bey adına okundu. Osman Bey adına okunan bu hutbe, O’nun artık bir beyden de öte bir hükümdar olduğunun tasdiki demekti. Cuma namazını takip eden ilk bayram namazında da, Osmanlıların egemenliği altında bulunan tüm camilerde aynı hutbe tekrar okundu ve yeni kurulan devlet resmen ilan edildi.

Böylelikle 1299 yılında, Osmanlı Devleti kurulmuş ve Osman Gazi de devletin kurucu hükümdarı olmuştur.