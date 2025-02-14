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        Haberler Kültür-Sanat Edebiyat Osmanlı İmparatorluğu'nda Hukuk ve Devlet

        Osmanlı İmparatorluğu'nda Hukuk ve Devlet

        Osmanlı İmparatorluğu ve modern Türkiye tarihi üzerine çalışmalarıyla tanınan Carter V. Findley'nin Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları'ndan çıkan son kitabı 'Osmanlı İmparatorluğu'nda Hukuk ve Devlet-Avrupa'yı Aydınlatan Adam Mouradgea d'Ohsson'da, Osmanlı dünyasını ansiklopedik bir yaklaşımla Aydınlanma Avrupa'sına anlatan bir şaheseri, değerli bir tarihçinin kaleminden okuma fırsatı sunuyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.02.2025 - 11:02 Güncelleme: 14.02.2025 - 11:02
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        Osmanlı İmparatorluğu'nda Hukuk ve Devlet
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        Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, Osmanlı tarihine dair çok önemli bir eseri daha okuyucularına sunuyor: Tanınmış Osmanlı tarihçisi Carter V. Findley, Aydınlanma döneminin İslam ve Osmanlı İmparatorluğu hakkındaki eserlerinin görsel malzeme bakımından en zengini ve içerdiği bilgiler bakımından da en önemlisine, Ignatius Mouradgea d’Ohsson’un şaheseri Tableau général de l’Empire othoman’a çok farklı bir ışık tutuyor. Osmanlı İmparatorluğu’nda Hukuk ve Devlet-Avrupa’yı Aydınlatan Adam Mouradgea d’Ohsson, Osmanlı tarihinin en önemli kaynaklarından olan anıtsal eseri, metni, kaynakları ve çizimleriyle birlikte ilk kez sistemli bir şekilde inceliyor.

        Ignatius Mouradgea d’Ohsson (Muradçe Tosunyan, 1740-1807) İstanbul’da doğmuş, yarı Fransız yarı Osmanlı bir Katolik Ermeniydi. Osmanlı İmparatorluğu’nda ömrünün elli yılını geçiren d’Ohsson 1763-1784 arasında, 21 yıl boyunca İsveç Elçiliği’nin tercümanı olarak çalıştı. Hem Doğulu hem Batılı kimliği, Fransa-İsveç-Osmanlı üçgeninde kurduğu ilişkiler ağı, onu Aydınlanma ve Fransız Devrimi çağında Batılıları Osmanlılar ve İslam hakkında “aydınlatabilecek” en doğru kişi haline getirdi. Yazdığı eser, Aydınlanma döneminde İslam ve Osmanlı İmparatorluğu hakkındaki en zengin ve güvenilir kaynaktı.

        Findley uzun yıllar sürmüş bir araştırmanın ürünü olan bu kitabında, d’Ohsson’un yaşamını, kurduğu ilişkiler ağını ve şaheserinin hazırlanma sürecini olduğu kadar, Fransa-İsveç-Osmanlı İmparatorluğu arasındaki diplomatik ilişkileri ve açılan devrimler/reformlar döneminin ruhunu da anlatıyor. Tansel Demirel’in dilimize çevirdiği Osmanlı İmparatorluğu’nda Hukuk ve Devlet-Avrupa’yı Aydınlatan Adam Mouradgea d’Ohsson, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları etiketiyle okuyucularla buluşuyor.

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        #İş Sanat
        #Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları
        #Carter V. Findley
        #Osmanlı İmparatorluğu
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