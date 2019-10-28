Stat: Osmanlı
Hakemler: Kutluhan Bilgiç, Hüsnü Emre Çelimli, Gökmen Baltacı
Osmanlıspor: Ahmet Eyüp Türkaslan, Mehmet Yiğit, Oğuz Yıldırım, Atakan Rıdvan Çankaya, Ali Eren İyican, Blagojevic, Barış Zeren (Dk. 73 Tamer Aşık),Hasan Kılıç, Erdem Çetinkaya (Dk. 90+1 Okan Deniz),Ayuk (Dk. 90+3 Todorovic),Mertan Caner Öztürk
Akhisarspor: Gökhan Değirmenci, Vrsajevic, Aykut Çeviker, Kadir Keleş (Dk. 84 Onur Ayık),Cocalic, Erhan Çelenk, Muhammet Reis (Dk. 62 Eray Ataseven),Burhan Eşer, Alperen Babacan, Rotman (Dk. 71 İrfan Hadzic),Cikalleshi
Goller: Dk. 17 ve 80 Mertan Caner Öztürk (Osmanlıspor),Dk. 90 +3 İrfan Hadzec (Akhisarspor)
Sarıkartlar: Dk. 34 Blagojevic, Dk. 74 Mehmet Yiğit, (Osmanlıspor),Dk. 75 Vrsajevic, Dk. 90 Cikalleshi (Akhisarspor)
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