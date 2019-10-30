Östrojen nedir? Östrojen hormonu ne işe yarar?

Östrojen; üreme dönemine giren kadınlarda, yumurtalıklarda üretilen bir hormondur. Bu hormon hem erkekler hem kadınlarda bulunmaktadır. Fakat üreme döneminde kadınlarda salgılanması daha fazla olmaktadır.

Östrojen hormonunun salgılanmasıyla gelişen değişiklikler şunlardır;

Genç kızlarda salgılanmaya başlamasıyla boyun uzamaya hızla başlamaktadır ve kısa sürede boy uzaması durmaktadır.

Genital bölgede kıllanmalar, vücudun görünüşünde değişmeler, göğüslerde büyümeler meydana gelmektedir.

Ergenlik dönemine giren kızlarda göğüs ve kalçalarda dolgunlaşma, vücut hatlarında dolgunlaşmalar oluşmaktadır.

Yumurtalıklar gelişir, iç ve dış duvarında kalınlaşma meydana gelir, vajina uzar içerisinde mukus salgılanması başlar ve yumurtalıkların hacmi artar.

Son olarak da adet dönemine girilir ve aynı zamanda boyun uzaması durur.

Adetin olmasıyla progesteron hormonu düzgün bir şekilde çalışmaya başlar. Östrojen hormonu da adet olmadan önceki haftalarda rahmin büyümesini sağlayarak, yumurtalamanın oluşumunu sağlar.

Östrojen hormonunun aşırı salgılanması yumurtalıklarda bir rahatsızlık olduğu belirtisi olabilmektedir. Adet zamanlarında düzensizlik ve kilo alımları görülebilmektedir. Böyle bir durumda doktora görünerek hormon seviyesini düzenleyici tedaviler yapılması gereklidir.

Eğer östrojen hormonu salgılamasında düşüş meydana gelirse; menopoz başlama riski görülebilmektedir. Menopoz dönemine girildiği takdirde vücudun kendini yenilemesi de yavaşlamaktadır. Ciltte kırışıklar meydana gelmesi, genital bölgede ve göğüslerde sarkmalar oluşabilmektedir. Menopoz; ilerleyen yaşlarda her kadının başına gelecek bir durum olarak görülmelidir.

Sağlıklı her kadın östrojen hormonu salgılamasının başlamasıyla; adet dönemine girer ve bu salgılama bittiğinde de menopoz dönemine girerek, yumurtlama dönemini sonlandırır.