KPSS ön lisans, ortaöğretim başvuru tarihleri için geri sayım başladı. KPSS sınavına katılım göstermek isteyen memur adayları başvuru tarihini beklemeye başladı. KPSS sınavına kısa bir süre kalırken sınava girecek olan adaylar çalışmalarını hızlandırdı. Peki ÖSYM tarafından gerçekleştirilen KPSS ön lisans, ortaöğretim başvuru tarihleri ne zaman? İşte KPSS sınavı hakkında tüm merak edilenler...