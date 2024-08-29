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        ÖSYM Başkanından KPSS açıklaması

        Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, 1 Eylül Pazar günü gerçekleştirilecek Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) Ön Lisans oturumuna 1 milyon 205 bin 899 adayın başvurduğunu belirtti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.08.2024 - 20:40 Güncelleme: 29.08.2024 - 20:40
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        ÖSYM Başkanından KPSS açıklaması
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        ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, KPSS Ön Lisans uygulaması ile ilgili yazılı açıklama yaptı. Ersoy, "KPSS Ön Lisans uygulamasına 1 milyon 205 bin 899 aday başvurdu. Sınav için 3 bin 273 bina ve 60 bin 574 salon kullanılacak. Pazar günü saat 10.15'te başlayacak ve 120 sorudan oluşacak sınavda, adaylara genel yetenek ile genel kültür testleri uygulanacak. 130 dakika cevaplama süresi verilecek ve ek süre kullanması uygun görülen engelli adaylar, 30 dakika ilave sürelerini kullanabilecekler" dedi.

        "81 İL VE LEFKOŞA’DA YAPILACAK"

        KPSS Ön Lisans uygulamasının 1 Eylül Pazar günü 81 il ve Lefkoşa'da yapılacağını belirten Ersoy, "2022-Ön Lisans Sınavı 104 sınav merkezinde düzenlenmişti, hafta sonu yapacağımız uygulamada bu sayıyı 135’e çıkardık. Sınav merkezlerimizin sayısını arttırarak adaylarımızın sınav yerine ulaşımını kolaylaştırdık" diye konuştu.

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        Sınava başvuran gaziler ile şehit ve gazilerin eş ve çocuklarının sınav ücretinden muaf tutulduğunu aktaran Ersoy, 3 bin 694 adayın bu haktan yararlandığı bilgisini verdi. Başkan Ersoy, sınava 2 bin 535 engelli adayın katılacağını ve bu adayların mağduriyet yaşamaması için titiz bir çalışma yürüttüklerini ifade etti.

        164 BİN 53 GÖREVLİ SINAVDA YER ALACAK

        Sınavda toplam 164 bin 53 görevlinin yer alacağını aktaran Ersoy, "Sınav güvenliğinin sağlanması amacıyla 13 bin 566 emniyet mensubu da sahada olacak. 18-29 yaş aralığındaki başvuruların yoğunlukta olduğunu aktaran Başkan Ersoy, "En fazla başvuru İstanbul, Ankara ve İzmir illerimizden gelmiş durumda. Lefkoşa’dan gelen başvuru sayısı 588’dir. Sınava başvuran kadın aday sayısı 743 bin 725, erkek aday sayısı ise 462 bin 174 olarak gerçekleşti" dedi.

        Nüfus cüzdanı bulunmayan veya nüfus cüzdanında kimlik numarası ve fotoğraf olmayan adaylar için il ve ilçe nüfus müdürlüklerinin sınav günü açık olacak. Sınav sonuçları ise 20 Eylül tarihinde açıklanacak.

        *Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.

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