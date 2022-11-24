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ÖSYM duyurdu: ALES 2023 sınav takvimi ne zaman, belli oldu mu?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2023 yılı yeni sınav takvimi yayımlandı. 2023 ÖSYM sınav takvimine göre ALES sınavlarının da tarihleri netleşti. Yılda sadece üç kez yapılan ALES sınavında adaylar sonuçlara göre yüksek lisans puanlarını belirliyor veya doktora için başvuruda bulunuyorlar.

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  • ÖSYM duyurdu: ALES 2023 sınav takvimi ne zaman, belli oldu mu? ALES 2023 ilk, ikinci, üçüncü sınav ne zaman?

    2022 yılının son ALES sınavı geçtiğimiz hafta gerçekleşmişti. 2023 ALES sınav tarihleri ÖSYM tarafından duyuruldu. İşte 2023 ALES sınav tarihleri…
  • ÖSYM duyurdu: ALES 2023 sınav takvimi ne zaman, belli oldu mu? ALES 2023 ilk, ikinci, üçüncü sınav ne zaman?

    2023 ALES SINAV TARİHLERİ

    ÖSYM’nin yayımladığı takvime göre ALES bu yıl ilk olarak Nisan, Ağustos ve Kasım aylarında gerçekleştirilecek.

    İlk sınav, ALES/1 sınavı 16 Nisan 2023

    2. sınav, ALES/2 sınavı 20 Ağustos 2023 tarihinde

    3. sınav ALES/3 sınavı son sınavı 9 Kasım 2023 tarihinde gerçekleştirilecek.
  • ÖSYM duyurdu: ALES 2023 sınav takvimi ne zaman, belli oldu mu? ALES 2023 ilk, ikinci, üçüncü sınav ne zaman?

    2023 ALES BAŞVURU TARİHLERİ

    Sınavlara girilmeden önce başvuru tarihleri daha erken sürede yayımlanıyor. Adaylar bu süre içerisinde sınav başvurularını gerçekleştirerek, ALES sınav tarihinde değerlendirmeye girebilirler.

    1.sınav başvuruları: ALES/1 başvuruları 22 Şubat-1 Mart tarihleri arasında,

    2.sınav başvuruları: ALES/2 başvuruları 4-10 Temmuz tarihleri arasında,

    3.sınav başvuruları: ALES/3 başvuruları ise 29 Eylül-9 Ekim tarihleri arasında ais.osym.gov.tr adresi üzerinden alınacak.

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