Her 2 yılda bir yapılan ÖSYM tarafından hazırlanan KPSS Ön lisans sınavı ne zaman gerçekleştirilecek İki yıllık üniversitelerden mezun olan adaylar, devlet kadrolarında memur olabilmek ve kamu kuruluşlarında çalışmak için önceden başvurularını yapmıştı. Peki, ÖSYM, KPSS önlisans sınav tarihini açıkladı! KPSS Önlisans sınavı ne zaman yapılacak?

KPSS ÖNLİSANS SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

ÖSYM, resmi sitesinde sınav tarihine dair duyuru yayınlayarak, KPSS önlisans sınavı 04 Kasım 2018 tarihinde yapılacağını tüm adaylara açıkladı. Sınav sonuçları ise 29 Kasım 2018'de adayların erişimine açılacak. Sonuçlar açıklandığı zaman, adaylar sonuçlarını ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile öğrenebilecek. KPSS önlisans sınav sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecek.

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