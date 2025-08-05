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        Haberler Gündem Teyit "ÖSYM'nin sistemine girilerek adayların puanlarının değiştirildiği" iddiasına açıklama

        DMM'den "ÖSYM'nin sistemine girilerek adayların puanlarının değiştirildiği" iddiasına açıklama

        İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), "ÖSYM'nin sistemine girilerek adayların puanlarının değiştirildiği" iddiasının doğru olmadığını bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.08.2025 - 17:27 Güncelleme: 05.08.2025 - 17:27
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        "ÖSYM'nin sistemine girilerek adayların puanlarının değiştirildiği" iddiasına açıklama
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        DMM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, bazı basın yayın organlarında yer alan söz konusu iddianın, kamuoyunu yanıltmaya yönelik dezenformasyon olduğu belirtildi.

        ÖSYM Başkanlığına ait sistemlerin dış erişime açık olmayan kapalı devre altyapıyla çalıştığı, tüm kullanıcı işlemlerinin anlık izlendiği ve detaylı şekilde kayıt altına alındığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Bu nedenle, ÖSYM'ye ait sınav sonuçları, yerleştirme verileri ve aday puanlarına dışarıdan müdahale edilmesi teknik olarak mümkün değildir. Kurum tarafından düzenli aralıklarla yürütülen teknik denetim ve güvenlik kontrollerinde de dijital altyapıda herhangi bir veri sızıntısı ya da dış müdahale bulgusuna rastlanmamıştır. Bilgi teknolojilerine ilişkin tüm süreçlere dair kayıtlar, kurum tarafından eksiksiz ve şeffaf biçimde arşivlenmektedir. Kamuoyunda güvensizlik oluşturmaya yönelik spekülatif içeriklere itibar edilmemesi, yalnızca resmi açıklamalara itimat edilmesi önem arz etmektedir."

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