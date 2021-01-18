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ÖSYM sınav takvimi: 2021 ÖSYM sınav takvimi ne zaman açıklanacak, açıklandı mı? 2021 ALES, YKS, KPSS ne zaman?

ÖSYM 2021 sınav takvimi ne zaman açıklanacak? Sorusu merak konusu olmaya devam ediyor. Korona virüs tedbirleri kapsamında bazı 2020 ÖSYM sınavları ertelenmişti. Sınava girecek adaylar ÖSYM 2021 sınav takvimini araştırıyor. Peki, ÖSYM sınav takvimi ne zaman açıklanacak, açıklandı mı? 2021 ALES, YKS, KPSS ne zaman? Detaylar haberimizde...

ÖSYM sınav takvimi: 2021 ÖSYM sınav takvimi ne zaman açıklanacak, açıklandı mı? 2021 ALES, YKS, KPSS ne zaman?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen sınavlara katılım sağlamak isteyen milyonlarca öğrenci ve vatandaşın gözü 2021 ÖSYM sınav takvimine çevrildi. En çok katılımın olduğu sınavlar ise YKS ve KPSS olarak dikkatleri çekiyor. Zira, YKS ile milyonlarca öğrenci yüksek öğretim kurumlarına yerleşirken KPSS ile kamu personeli kapsamında alım gerçekleştiriliyor. Korona virüs tedbirleri kapsamında ertelenen ÖSYM sınavları ile ilgili detayar adaylar tarafından araştırılıyor. Peki ÖSYM 2021 sınav takvimi yayınlandı mı? İşte detaylar...

2021 ÖSYM SINAV TAKVİMİ YAYINLANDI MI?

ÖSYM sınav takvim henüz yayımlanmadı. Kurum tarafından yapılan açıklamada, 'Güncel gelişmelere göre ÖSYM Sınav Takvimi yenilenerek kamuoyuna duyurulacaktır. İlgililerin zaman içinde takvim bilgilerini kontrol etmeleri ve ÖSYM'den yapılan duyuruları takip etmeleri tavsiye edilir.' denildi.

ÖSYM DUYURULARI İÇİN TIKLAYINIZ

Meslek yüksekokulları ile açık öğretim ön lisans programlarından mezun olan başarılı öğrencilerin lisans programlarına dikey geçiş yapmaları ile ilgili sınav ve yerleştirme işlemleri ÖSYM tarafından yürütülmektedir.

KPSS NEDİR?

Kamu kurum ve kuruluşlarının bazı kadro ve pozisyonlarına, "Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik" hükümleri uyarınca ÖSYM tarafından yerleştirme yapılmaktadır.

Yukarıda sözü edilen Yönetmeliğin 2. maddesinde, kamu görevlerine ilk defa atama yapılacak kadrolar A Grubu Kadrolar ve B Grubu Kadrolar olmak üzere ikiye ayrılmıştır.

a) A Grubu Kadrolar; Başbakanlık, Bakanlıklar, bunların müsteşarlık, başkanlık ve bağımsız genel müdürlük düzeyindeki bağlı ve ilgili kuruluşları ile bağlı ortaklıklarındaki, özel yarışma sınavına tabi tutulmak suretiyle girilen ve belirli bir yetişme programı sonrası yeterlik sınavına tabi tutulan mesleklere ilişkin kadro ve görevler ile il özel idareleri ve belediyelerin teftiş kurullarına,

b) B Grubu Kadrolar; kadroları 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin eki listelerde yer alan, genel ve özel bütçeli kurumlarla bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar, kanunlar ile kurulan fonlar ve kefalet sandıkları, il özel idareleri ve belediyeler, il özel idareleri ve belediyelerin kurdukları birlikler ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarında yukarıda (a) bendinde belirtilmiş olan meslekler dışında, ilk defa kamu hizmeti ve görevlerine atama yapılacak kadro ve görevlere atanacaklar içindir.

ALES NEDİR?

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES),78 sayılı Yükseköğretim Kurumları Öğretim Elemanları Kadroları Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye, 5538 sayılı Kanunla eklenen Ek Madde 8 uyarınca,

* Yükseköğretim kurumlarında öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi, uzman, çevirici ve eğitim öğretim planlamacısı kadrolarına yapılacak atamalarda,

* Ülkemizde lisansüstü eğitime girişte,

* Yurt dışına lisansüstü eğitim için gönderilecek adayların seçiminde

İlgili kurumların kullanacakları puanları sağlayan sınav sistemidir.

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