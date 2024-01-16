ÖSYM SINAV TAKVİMİ 2024: KPSS, DGS, YÖKDİL, ALES, MSÜ, YKS sınavları ne zaman ve başvuruları ne zaman alınacak?

ÖSYM SINAV TAKVİMİ 2024: KPSS, DGS, YÖKDİL, ALES, MSÜ, YKS sınavları ne zaman ve başvuruları ne zaman alınacak?

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ÖSYM sınav takvimi ile sınavların yapılacağı tarihler yeniden gündemi meşgul ediyor. 2024 yılında KPSS, DGS, ALES, YKS, YDS ve TUS sınav tarihlerini ve başvuruların ne zaman yapılacağı araştırılıyor. Yapılan açıklamaların ardından 2024 ÖSYM sınav takvimi hakkında merak edilen bilgileri sizler için haberimizde paylaştık. İşte merak edilen soruların yanıtları...