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OTAM'dan TOSB'a test merkezi

Otomotiv Teknolojileri Araştırma Geliştirme Merkezi (OTAM) yeni test şubesini Kocaeli'nde bulunan TOSB Otomotiv Tedarik İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nde hizmete açıyor. Sektöre her zaman yetkin ve hızlı çözümler sunmayı hedeflediklerini belirten OTAM Genel Müdürü Ekrem Özcan, "Bu doğrultuda, yeni açacağımız OTAM TOSB Şubemize 2021 yılı içerisinde, kendi imkanlarımızla finanse ettiğimiz 5 milyon TL değerinde cihaz ve teknoloji yatırımı yapıyoruz. Otomotiv Parça Test Merkezi olarak hizmet verecek şubemizi başlangıçta 1000 m2 kapalı bir alana kuruyoruz. Nisan ayı itibariyle şube kurulum çalışmaları başladı. Yıl içerisinde cihazlarımızın gelmesiyle yeni şubemiz hizmete girecek" dedi

OTAM'dan TOSB'a test merkezi
HABERTURK.COM

Otomotiv Teknolojileri Araştırma Geliştirme Merkezi (OTAM),TOSB Otomotiv Tedarik İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nde yer alan yeni şubesi ile otomotiv sektörü dışında savunma sanayi, havacılık ve beyaz eşya sektörüne de hizmet vermeyi hedeflediğini bildirdi.

TOSB'nin, TAYSAD'ın 40 üyesinin ortak girişimi ile kurulduğunu, şu an 90 otomotiv tedarik firmasının faaliyet gösterdiği tek Global İhtisas Organize Sanayi Bölgesi olduğunu belirten OTAM Genel Müdürü Ekrem Özcan, "TOSB içerisinde şube kurulum çalışmasını da Nisan ayı itibariyle başlattık. İstanbul İTÜ Maslak'taki şubemiz Motorlar ve Taşıtlar Test Merkezi, Kocaeli TOSB'daki şubemiz de Otomotiv Parça Test Merkezi olarak yine 3 vardiya şeklinde hizmet verecek. Test şubemizi başlangıçta 1000 m2 kapalı bir alana kuruyoruz. Kendi imkanlarımızla finanse ettiğimiz 5 milyon TL değerinde cihaz ve teknoloji yatırımı yapıyoruz. Yıl içerisinde yeni şubemizin hizmete girmesini planlıyoruz" dedi.

Ekrem Özcan, OTAM TOSB Şubesi'nde yapılacak testlerle ilgili olarak, "OTAM TOSB Şubemizde Otomotiv parçalarının test ve doğrulama hizmetleri ile çevresel testler başta olmak üzere, titreşim, şok, dayanım ömür gibi testler yapılacak. Örneğin, -70 derece ile +150 derece arasında çeşitli boyutlarda otomotiv parçalarının nasıl tepki verdiğini, 70kNa kadar güç uygulandığında parçamızın yaşam döngüsünü teknik olarak raporlayacağız. Test cihazlarımızla, tek ya da birden fazla çevre koşullarını aynı anda gerçeğe uygun olarak uygulayacağız. Sıcaklık, nem, yükseklik, güneş ısısı, ısıl döngü gibi koşulları, bilgisayar destekli veri kontrol ve toplama sistemiyle takip edilip raporlanacak. Titreşim ve şok testleri, kombine testler, sıcaklık, yükseklik, nem ve ısı döngüsü testlerini gerçekleştireceğiz" bilgilerini paylaştı.

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