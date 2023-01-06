Bu eşyalar içerisinde telefon şarj kablosu, toka ya da parfüm bulunmuyor elbette. Geçtiğimiz 12 ay içinde kat hizmetlerinin karşılaştığı eşyalar biraz daha ilginç.

Ünlü bir otel zinciri, 2022'de Birleşik Krallık'taki 580 otelinde bırakılan en tuhaf eşyaları açıkladı.

Düğün sağdıcının kaldığı bir odada Liverpool Futbol Kulübü temalı bir düğün pastası unutuldu.

Otel zincirinde 2022 yılında kraliyet hatıraları ve Kraliçe 2. Elizabeth'in yağlı boya tablosu gibi önemli eşyalar geride bırakıldı.

EVDE FARK EDİP GERİ DÖNDÜLER

Yeniden bir araya gelen Hollywood çifti Jennifer Lopez ve Ben Affleck'e atfen J.Lo ve Ben olarak adlandırılan bir çift, yavru Japon köpeklerini unuttu. Bunun nedeni her ikisinin de köpeği diğerinin aldığını düşünmesiydi.

Çiftin ayrı araçlarla yola çıktıkları ancak eve vardıklarında hatalarını anladıkları ve unuttukları tüylü dostlarını almak için geri döndükleri bildirildi.

Ne yazık ki geride bırakılan tek hayvan Japon köpeği değildi. Daisy ve Duke adlı bir çift eşek, onları satın alan yeni sahipleri tarafından unutuldu.

Bazı misafirlerin mideleri de boş kaldı. Monks Cross lokasyonunda 500 gram havyar geride kaldı.

*Haberin görselleri Shutterstock ve Associated Press'ten servis edilmiştir.