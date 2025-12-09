OTELLERDE KİMLİK FOTOKOPİSİ ALMA DÖNEMİ BİTTİ Mİ?

9 Aralık 2025 tarihli Resmi Gazete'de Kişisel Verileri Koruma Kurumu'nun turizm ve otelcilik sektöründe aldığı karara yer verildi. Turizm ve otelcilik sektöründe yıllardır süren “kimlik fotokopisi” uygulamasına son veren kritik karar Resmi Gazete’de yayımlandı.

Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun 6 Kasım 2025 tarihli kararına göre, otel ve diğer konaklama tesislerinin misafirlerden T.C. kimlik kartı fotokopisi alması Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na aykırı bulundu.

Kurul, bugüne kadar alınan kimlik fotokopilerinin imha edilmesi gerektiğini söyledi.

Kurul, konaklama sektörünün kişisel verilerin en yoğun işlendiği alanlardan biri olduğunu vurgulayarak, misafirlerin kimlik fotokopilerinin alınmasıyla ilgili uzun süredir çok sayıda şikayetin geldiğini açıkladı.

UYGULAMA HUKUKA AYKIRI BULUNDU

Kimlik Bildirme Kanunu gereğince konaklayan kişilerin kimlik bilgilerinin ilgili makamlara bildirilmesinin zaten zorunlu olduğunu hatırlatan Kurul, buna karşın kimlik belgesinin fotokopisini almak “gereğinden fazla veri işleme” sayıldığı için hukuka aykırı olduğuna hükmetti.

GEÇMİŞTE ALINAN FOTOKOPİLER İMHA EDİLECEK

Kurul, Kararda, işletmelerin kimlik fotokopisi alma uygulamasını derhal durdurması gerektiği belirtildi.

Ayrıca, bugüne kadar alınmış tüm kimlik fotokopilerinin veri sorumluları tarafından usulüne uygun şekilde imha edilmesi zorunluluğu getirildi.