        Haberler Bilgi Gündem Otellerde yeni düzenleme Resmi Gazete’de yayımlandı! Kimlik fotokopisi alma dönemi bitti mi?

        Otellerde yeni düzenleme! Kimlik fotokopisi alma dönemi bitti mi?

        Uzun yıllardır otellerde kimlik fotokopisi alma dönemi vardı. Kişisel Verileri Koruma Kurulu'nun kararına göre, otel ve diğer konaklama tesislerinin misafirlerden T.C. kimlik kartı fotokopisi alması Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'na aykırı bulundu. Karar ise Resmi Gazete'de yayımlandı. Bundan sonra otellerde kimlik fotokopisi alma dönemi bitti mi? İşte detaylar

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.12.2025 - 10:26 Güncelleme: 09.12.2025 - 10:26
        1

        Otellerdeki yeni düzenleme Resmi Gazete’de yayımlandı! Otellerde kimlik fotokopisi alınma dönemine ilişkin yeni karar belli oldu. Karara aykırı hareket eden otel ve turizm işletmelerine idari yaptırım uygulanacağını da duyuruldu.

        2

        OTELLERDE KİMLİK FOTOKOPİSİ ALMA DÖNEMİ BİTTİ Mİ?

        9 Aralık 2025 tarihli Resmi Gazete'de Kişisel Verileri Koruma Kurumu'nun turizm ve otelcilik sektöründe aldığı karara yer verildi. Turizm ve otelcilik sektöründe yıllardır süren “kimlik fotokopisi” uygulamasına son veren kritik karar Resmi Gazete’de yayımlandı.

        Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun 6 Kasım 2025 tarihli kararına göre, otel ve diğer konaklama tesislerinin misafirlerden T.C. kimlik kartı fotokopisi alması Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na aykırı bulundu.

        Kurul, bugüne kadar alınan kimlik fotokopilerinin imha edilmesi gerektiğini söyledi.

        Kurul, konaklama sektörünün kişisel verilerin en yoğun işlendiği alanlardan biri olduğunu vurgulayarak, misafirlerin kimlik fotokopilerinin alınmasıyla ilgili uzun süredir çok sayıda şikayetin geldiğini açıkladı.

        UYGULAMA HUKUKA AYKIRI BULUNDU

        Kimlik Bildirme Kanunu gereğince konaklayan kişilerin kimlik bilgilerinin ilgili makamlara bildirilmesinin zaten zorunlu olduğunu hatırlatan Kurul, buna karşın kimlik belgesinin fotokopisini almak “gereğinden fazla veri işleme” sayıldığı için hukuka aykırı olduğuna hükmetti.

        GEÇMİŞTE ALINAN FOTOKOPİLER İMHA EDİLECEK

        Kurul, Kararda, işletmelerin kimlik fotokopisi alma uygulamasını derhal durdurması gerektiği belirtildi.

        Ayrıca, bugüne kadar alınmış tüm kimlik fotokopilerinin veri sorumluları tarafından usulüne uygun şekilde imha edilmesi zorunluluğu getirildi.

        3

        KARARA UYMAYAN İŞLETMELERE CEZA

        Kurul, ilke kararına aykırı hareket eden otel ve turizm işletmelerine idari yaptırım uygulanacağını da duyurdu.

        KİMLİK FOTOKOPİSİ ALMAK NEDEN HUKUKA AYKIRI?

        Kimliğin gösterilerek bilgilerin doğrulanması hukuki ve gerekli iken,

        Kimliğin fotokopisinin alınması ve saklanması;

        Gereğinden fazla veri işleme anlamına geliyor,

        Bu işlem için herhangi bir kanuni dayanak yok,

        Eski nüfus cüzdanlarında din, kan grubu gibi özel nitelikli kişisel veriler bulunduğundan, fotokopinin saklanması KVKK m.6’ya da aykırılık oluşturuyor.

        Bu nedenle, T.C. kimlik belgesi fotokopisinin kaydedilmesi KVKK’ya aykırı bir kişisel veri işleme faaliyeti olarak değerlendirilmiştir.

        Haberi Hazırlayan: Duygu Tunç Kızılaslan
