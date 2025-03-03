Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Otizmli gençler Uludağ'da | Son dakika haberleri

        Otizmli gençler Uludağ'da kamp yaptı

        Bursa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Bursa Otizm Derneği işbirliğiyle otizmli gençler için Uludağ'da kış kampı düzenledi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.03.2025 - 11:01 Güncelleme: 03.03.2025 - 11:02
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Bursa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Bursa Otizm Derneği işbirliğiyle otizmli gençler için Uludağ'da kış kampı düzenledi.

        2

        Bursa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün Uludağ tesislerindeki kampa 25 otizmli genç ve anneleri katıldı.

        3

        Kamp süresince gönüllü kayak eğitmenleri, otizmli gençlere kayak eğitimi verdi. Kar topu da oynayan gençler ateş başında sohbet etti.

        4

        Bursa Otizm Derneği Başkanı Emel Kanberoğlu, 25 otizmli gencin aileleriyle kar ve kayak keyfini yaşadığını söyledi.

        5

        Kanberoğlu, ilk kez kayak deneyimi yaşayan ve kayak dersleri alan otizmli gençlere sağlanan imkanlar için Gençlik ve Spor İl Müdürü Rahmi Aksoy'a teşekkür etti.

        6
        7
        #yerel haberler
        #bursa haberleri
        #Uludağ
        #otizm
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Şubat ayı enflasyonu açıklandı
        Şubat ayı enflasyonu açıklandı
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        TÜİK'e açılan enflasyon davasında duruşma sona erdi
        TÜİK'e açılan enflasyon davasında duruşma sona erdi
        "Enflasyondaki istikrarlı düşüşün devam etmesini bekliyoruz"
        "Enflasyondaki istikrarlı düşüşün devam etmesini bekliyoruz"
        Rubio: Putin'i müzakereye ikna etmek en önemli yol
        Rubio: Putin'i müzakereye ikna etmek en önemli yol
        Eski hakemler değerlendirdi: İki kırmızı kart!
        Eski hakemler değerlendirdi: İki kırmızı kart!
        Kaza üzerine kaza! Hamile kadının trajik sonu!
        Kaza üzerine kaza! Hamile kadının trajik sonu!
        Sağanak yağmur ve kuvvetli kar yağışı uyarısı!
        Sağanak yağmur ve kuvvetli kar yağışı uyarısı!
        "Bu oyun şampiyonluk kaybettirir!"
        "Bu oyun şampiyonluk kaybettirir!"
        Asırlar sonra gün yüzü gördü
        Asırlar sonra gün yüzü gördü
        19 yaşındaki Sudenaz'ı öldüren kahvaltı!
        19 yaşındaki Sudenaz'ı öldüren kahvaltı!
        Eski Hollywood ihtişamı geri döndü! Oscar'dan kareler...
        Eski Hollywood ihtişamı geri döndü! Oscar'dan kareler...
        İşte Oscar'ın kazananı
        İşte Oscar'ın kazananı
        "Mağarada daha huzurluydum! Bol oksijenli mükemmeldi!"
        "Mağarada daha huzurluydum! Bol oksijenli mükemmeldi!"
        Oscar'da ABD'ye Filistin eleştirisi
        Oscar'da ABD'ye Filistin eleştirisi
        Koku ihbarıyla 3 katlı villaya baskın!
        Koku ihbarıyla 3 katlı villaya baskın!
        "G.Saray'ı baskı altına aldı!"
        "G.Saray'ı baskı altına aldı!"
        Eşi böyle veda etti
        Eşi böyle veda etti
        Rotayı 'ulaşılabilir' modellere kırdı
        Rotayı 'ulaşılabilir' modellere kırdı
        "Ne diyorsa doğrudur"
        "Ne diyorsa doğrudur"