        Otizmli oğlunun isteği üzerine aldıkları kuzuya evde bebek gibi bakıyorlar

        Otizmli oğlunun isteği üzerine aldıkları kuzuya evde bebek gibi bakıyorlar

        Tokat'ın Erbaa ilçesinde yaşayan Şulen ailesi otizmli oğullarının isteği üzerine aldıkları kuzuya evde özenle bakıyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.01.2026 - 12:14 Güncelleme: 12.01.2026 - 12:14
        Otizmli oğlu istedi! Kuzuya bebek gibi bakıyorlar
        Tokat'ta iki çocuk sahibi Şulen ailesi otizmli oğulları 22 yaşındaki Ali Eren'in isteği üzerine aldıkları kuzuya Üzüm ismini verdi.

        Aile evde kuzuyu bezleyerek ve biberonla besleyerek bebek gibi bakıyor.

        Anne Reyhan Şulen, 1 haftalıkken evlerine aldıkları kuzunun 2 aylık olduğunu söyledi.

        Doktor tavsiyesiyle 15 yıl önce de Fındık ve Fıstık adını verdikleri iki kuzuları olduğunu anlatan Şulen, şöyle devam etti:

        "Bir yıla kadar besledik kuzuları sonra beldemize götürerek geri verdik. Kuzuyu beslemekteki amacımız otizmli olan oğlum Ali için. Yıllar önce biz evde kuzu beslemiştik, Ali'de his kaybı vardı. Ali sıcağı soğuğu hissetmiyordu, bize dönüp bakmıyordu. Dikkatini çekebilmesi için bir doktorun tavsiyesi ile biz eve kuzu getirdik. Sonra kuzuya süt vermem, Ali'nin bir yerlere gittikçe kuzunun peşinden dolaşması, Ali'nin eline süt sürüyordum süt kokusuna gidip Ali'nin elini yalaması falan Ali'nin göz teması kurmasını daha da artırdı, Ali'ye iyi geldi."

        Hayvan sevgisi sayesinde 22 yaşındaki oğlu Ali Eren'de olumlu yönde gelişmeler gözlemlediklerini dile getiren Şulen, oğlunun 15 yıl sonra tekrar kuzu istediğini kaydetti.

        Evde kuzularla oldukları dönemlerde oğlunun iletişiminin geliştiğini belirten Şulen, "Ali normalde hiç konuşamayan bir çocuktu, istediğini hiç anlatamıyordu. Hayvan sevgisi ile birlikte ben oğlumu tekrar kazandım. Şu an çok şükür istediği her şeyi söyleyebiliyor. İstediği yemeği, gitmek istediği yeri, yapmak istediği her şeyi söyleyebiliyor. Otizm bitti mi? Bitmedi ama farklı bir çocuk, özel bir çocuk" diye konuştu.

        Şulen, kuzuyu da çocuğu gibi sevdiğini ifade ederek "Artık benden bir parça oldu. Çok tatlı, çok sevimli" dedi.

        Müşterilerini dolandırıp kaçtığı öne sürülen güzellik merkezi sahibi, Güney Afrika'da iş yeri açtı

        ADANA'da çok sayıda müşterisini ve tedarikçisini milyonlarca lira dolandırıp, yurt dışına kaçtığı ve bu kişilerden birinin intiharına yol açtığı öne sürülen güzellik merkezi sahibi S.Ç., Güney Afrika'da güzellik merkezi açtı.

        #kuzu
        #TOKAT
        #erbaa
        #otizm
