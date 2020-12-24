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Bahçedeki otları yakarken yanan kadın öldü

Karaman'da bahçesindeki otları yaktığı sırada yanarak ağır yaralanan 83 yaşındaki Elife Şahin, sevk edildiği Adana'daki hastanede hayatını kaybetti

Otları yakarken yanan yaşlı kadın öldü
İHA

Karaman'da bahçedeki otları yakarken alevler içinde kalan yaşlı kadın hayatını kaybetti.

Merkez ilçeye bağlı Cerit köyünde meydana gelen olayda, 83 yaşındaki Elife Şahin evinin bahçesindeki otları yakmak isterken bir anda elbisesi tutuştu. Yaşlı kadının yandığını gören gelini, su dökerek müdahale etti. Ambulansla Karaman'daki bir hastaneye götürülen Şahin, buradan da Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Yaşlı kadın yapılan müdahaleye rağmen gece saatlerinde hayatını kaybetti.

Elife Şahin’in cenazesi otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Yaşlı kadının oğlu Mustafa Şahin, "Annem bahçeye gidiyor. Otları yakarken elbisesi yanmaya başlıyor. Tutuşunca da kendisini söndüremiyor. Bizim biraderin hanımı da orada ateşin olduğunu görünce koşmuş, annem yanarken o söndürmüş. Bilgimiz bu kadar yani. Adana'ya getirdik. Adana'da da öldü. Buradan Karaman'a götüreceğiz" dedi.

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