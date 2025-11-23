Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Oto galeriye patlayıcı madde ile saldırı: 2 gözaltı | Son dakika haberleri

        Oto galeriye patlayıcı madde ile saldırı: 2 gözaltı

        İzmir'in Buca ilçesindeki bir oto galeriye patlayıcı madde ile düzenlenen saldırıyla ilgili polisin sürdürdüğü çalışmada olayla bağlantısı olduğu değerlendirilen 2 şüpheli gözaltına alındı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.11.2025 - 18:39 Güncelleme: 23.11.2025 - 18:39
        ABONE OL
        ABONE OL
        Oto galeriye patlayıcı madde ile saldırı: 2 gözaltı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        İzmir Buca'da sabaha karşı saat 04.02'de Sanayi Sitesi C Kapısı’nda bulunan bir oto-galeriye patlayıcı madde ile saldırı düzenlendi.

        Olayın ardından harekete geçen İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, şüphelilerin tespit edilip, yakalanması için çalışma başlattı. Polis, saldırıyla bağlantılı olduğu değerlendirilen 2 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerin polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

        *Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Avukattan çifte cinayet! Otel sahibi baba ile oğlunu öldürdü!
        Avukattan çifte cinayet! Otel sahibi baba ile oğlunu öldürdü!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan G20 Liderler Zirvesi'nde
        Cumhurbaşkanı Erdoğan G20 Liderler Zirvesi'nde
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın G20 temasları
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın G20 temasları
        Sıcaklıklar düşüyor! İstanbul'a çok az da olsa yağmur geliyor!
        Sıcaklıklar düşüyor! İstanbul'a çok az da olsa yağmur geliyor!
        İsrail'den Beyrut'a hava saldırısı!
        İsrail'den Beyrut'a hava saldırısı!
        İşte canlı anlatım ve istatistikler!
        İşte canlı anlatım ve istatistikler!
        Netanyahu'da ateşkese rağmen Gazze saldırı tehdidi
        Netanyahu'da ateşkese rağmen Gazze saldırı tehdidi
        Spor yaparken yaşanan ölümlerin sebebi ne?
        Spor yaparken yaşanan ölümlerin sebebi ne?
        Arda Güler'in futboldaki yeteneği ilkokul sıralarından belliydi
        Arda Güler'in futboldaki yeteneği ilkokul sıralarından belliydi
        "Geçiş süreci hukukunun aşamaları"
        "Geçiş süreci hukukunun aşamaları"
        Tedesco kararını verdi!
        Tedesco kararını verdi!
        Engelli bakım merkezinde feci yangın! Otizmli Poyraz kahretti!
        Engelli bakım merkezinde feci yangın! Otizmli Poyraz kahretti!
        Galatasaray'dan sakatlık açıklaması!
        Galatasaray'dan sakatlık açıklaması!
        "1 penaltı, 1 kırmızıyı atladı!"
        "1 penaltı, 1 kırmızıyı atladı!"
        Sahte karakol vakası! 1950'lilere damga vuran hikaye!
        Sahte karakol vakası! 1950'lilere damga vuran hikaye!
        Artık herkesi korkutuyor
        Artık herkesi korkutuyor
        Yeryüzünün en büyük ülkeleri
        Yeryüzünün en büyük ülkeleri
        Hangi genetik özellikler sadece babadan geçiyor?
        Hangi genetik özellikler sadece babadan geçiyor?
        "Meryem çok para istemiş"
        "Meryem çok para istemiş"
        Boğazın şatosu satılığa çıkarıldı
        Boğazın şatosu satılığa çıkarıldı