Hasarı kabul etmeyen baba oğul bıçakladı! 0:00 / 0:00

DHA

İstanbul'da, dün saat 14.00 sıralarında Sultangazi Sanko Sanayi Sitesi'nde, iddiaya göre Mustafa P., satışa çıkardığı otomobilini bir ekspertiz firmasına götürdü. Firma çalışanları, inceleme sonucu tespit ettikleri otomobilin birçok yerindeki kusurları sahibi Mustafa P.'ye bildirdi.

KOŞARAK İŞ YERİNDEN AYRILDI

DHA'da yer alan habere göre otomobilinde bir kusur bulunmadığını belirten araç sahibi, firma çalışanları ile tartışmaya başladı. Saldırdığı çalışanların karşılık vermesi üzerine Mustafa P. koşarak iş yerinden ayrıldı.

BABA-OĞUL ÇALIŞANLARA SALDIRDI

Kısa bir süre sonra babası Yasin P., ile birlikte olay yerine başka bir araçla gelen Mustafa P., firma çalışanlarını darp etmeye çalıştı. İş yerinde başlayan kavga dışarıya taştı. Bu sırada Mustafa P., Ferdi Gökçe ve Enes Morkoç'ı bıçakladı.

BİRİ BELİNDEN DİĞERİ KARNINDAN YARALANDI

Ferdi Gökçe belinden yaralanırken, dayısı olduğu öğrenilen Enes Morkoç karnından yaralandı. Olaya tanık olan çevre esnafı, kavgayı ayırarak, baba ve oğlunu dövmeye çalıştı. Kaçan baba-oğul aynı sanayi sitesinde bulunan çalıştıkları iş yerine gitti.

BİRİNİN DURUMU CİDDİYETİNİ KORUYOR

Burada esnaf tarafından yakalanan baba-oğul, çağrılan polise teslim edildi. Haber verilmesi üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, Gökçe ve Morkoç'u ambulanslarla Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Ferdi Gökçe'nin hayati tehlikesinin bulunduğu, dayısı Enes Morkoç'un sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

İKİ OTOMOBİL YEDEMİN OTOPARKINA GÖTÜRÜLDÜ

Polis, Mustafa P., ve Yasin P.'ye ait olay yerindeki iki otomobili, yediemin otoparkına götürdü.

"YEĞENİMİN DURUMU AĞIR"

Olay anını anlatan iş yeri sahibi Emrah Gökçe, "Buraya bir araba geldi. Esnafımız araç getiriyor. Aracın ekspertizi komple yapılıyor. Daha sonra burası kırık değil diyerek tartışma yaşanıyor. Alacaklı kişi zarar görüyor burada, biz bunları söylemek zorundayız. Arkadaşlar gidiyor, adam toplayıp geliyorlar. Elemanlarımızı bıçaklıyorlar. Bıçaklananlardan birisi yeğenim birisi de ağabeyim. Yeğenimin durumu ağır. Bunlar yargıya taşınacak. Burası resmi bir kurum. Bunların cezalarını almasını istiyoruz. Aracın kusurlarını söyledikten sonra bıçaklanıyorlar. Kaçıyorlar dükkana sığınıyorlar burada esnaflar zaten. Bu şekilde esnaflık olmaz biz görevimizi yapmak zorundayız. Şimdi polislere teslim ettik gereğini yüce adalete bıraktık" dedi.

OLAY ANI KAMERADA

Öte aynadan yaşananlar sanayi sitesinin güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, otomobil sahibi Mustafa P.'nin, çalışanlar ile tartıştığı, koşarak iş yerinden ayrıldığı görülüyor. Kısa bir süre sonra babası Yasin P., ile başka bir araçla iş yerine gelen Mustafa P., çalışanlar ile tartışıyor.

Tartışma kısa bir süre sonra kavgaya dönüşüyor. Dışarı taşan kavgada Mustafa P., üzerindeki bıçağı çıkararak, Ferdi Gökçe ve Enes Morkoç'ı bıçaklıyor. Baba-oğul araya giren esnafın tepki göstermesi üzerine koşarak olay yerinden kaçıyorlar. Çevre esnafının da baba-oğlu takip ettiği güvenlik kameralarına yansıyor.