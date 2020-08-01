Otoban oyuncuları kimler? Otoban filminin konusu ne? soruları izleyicilerin gündeminde. İngiltere, ABD ve Almanya ortak yapımı Otoban filmi Türkiye'de ilk kez 2017 yılında izleyici ile beyaz perdede buluştu. İşte Otoban filmi ile ilgili ayrıntılar...

OTOBAN OYUNCULARI KİMLER?

Eran Creevy'in yönetmen koltuğunda oturduğu Otoban filminin oyuncu kadrosunda Anthony Hopkins, Nicholas Hoult, Felicity Jones, ve Ben Kingsley gibi iddialı isimler oturuyor.

OTOBAN FİLMİ KONUSU NE?

Casey Stein (Hoult) bir soyguna bulaşır ve işleri ters gider. Kötü giden soygunun ardından acımasız bir çetenin lideri olan Hagend’an kaçmaya başlayan Casey Stein'ın eski patronu, uyuşturucu satıcısı Geran'ı aramak dışında bir çaresi kalmamıştır. Ancak Geran'ın başı daha da büyük bir belaya girer. Hayatının aşkı Juliette'i Hagen tehdidinden korumaya ve en kısa sürede hayatını kurtarmaya çalışırken kendini bir otobanda esaslı bir kovalamacanın içerisinde bulur.