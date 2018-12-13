Kaza, sabah saatlerinde Merkez Melikgazi ilçesine bağlı Eskişehir Bağları Mahallesi'nde meydana geldi. Danişmentgazi-Çarşı seferini yapan halk otobüsü, buzlanan yolda kayarak, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu aynı şekilde kayarak yol kenarında duran otomobile çarptı.



OTOBÜSÜN ALTINDA KALMAKTAN SON ANDA KURTULDU

DHA'nın haberine göre, çevredekilerin uyarısı ile otomobilinden inen sürücü çarpmanın şiddetiyle otobüsün önüne düşerek, yaklaşık 20 metre sürüklendi. Uyarıda bulunan kişilerin yol kenarına çektiği sürücü, otobüsün altında kalmaktan son anda kurtulurken, halk otobüsü ise güçlükle durdu.

Olayın yaşandığı o anlar ve çevredekilerin bağrışları ise vatandaşlar tarafından cep telefonu ile kayda alındı. Otomobil sürücüsünün durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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