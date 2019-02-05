Avivasa Emeklilik ve Hayat Genel Müdürü Fırat Kuruca, ülkede tasarrufların yeterli olmamasının 2018'in ilk döneminde olduğu gibi çalkantılara neden olabileceğini belirterek, tasarrufu artırmak için otomatik katılımda çalışanların bir süre kalmalarını sağlanması gerektiğini kaydetti ve " Çalışanlar sistemde bir süre tutularak faydalarını ve getirisi bizzat deneyimleyerek görmeli" dedi.

Ülkelerin güçlü olabilmesi için güçlü ordularının yanı sıra güçlü bir ekonomiye sahip olunması gerektiğinin altını çizen Kuruca, son 10 yılda yatırımcılara ortalamanın üstünde getiri sağlayan BES'in uzun vadede vatandaşlara kazandıracağını belirterek özellikle emeklilik şirketlerinin ve fon yöneticilerinin tavsiyelerine kulak kabartılmasının yatırımcıların lehine olabileceğini anlattı.

OTOMATİK BES GÖNÜLLÜ'YÜ BASKILADI

Kuruca, bireysel emeklilik sisteminde geçen yıl ekonomik çalkantı ve otomatik katılım nedeniyle katılımcı sayısının azaldığı gönüllü BES'e bu yıl önem vermeye devam edeceklerini ve katılımcı sayısında artış beklediklerini söyledi. Kuruca sisteme yeni girişlerin zaten otomatik olarak çalışanların sisteme kaydedildiği otomatik BES nedeniyle kişi sayısı olarak büyümediğini ekonomik çalkantı nedeniyle de bireylerin ihtiyaçları anında BES birikimlerini kullanma yoluna gittiklerini söyledi. Şirketin müşterilerin bireysel emeklilik ve hayat sigortası işlemlerini tek uygulama üzerinden gerçekleştirilebileceği AvivaSA Mobil uygulamasının tanıtıldığı toplantıda konuşan Kuruca, "Otomatik katılım son 1-2 senede doğal olarak ciddi bir büyüme yakaladı. Gönüllü taraf ise o büyümeye karşı daha durağan seyretti. Ancak bundan sonra o dönüşüm dönemi bittikten sonra artık gönüllü BES biraz yukarı hareket eder. Gönüllü tarafa eskisi kadar önem vermeye devam edeceğiz" dedi.

AVİVASA ARTIK MOBİL

AvivaSA, mobil uygulaması “AvivaSA Mobil”i tanıttı. Tüm departmanlardan AvivaSA çalışanının ve 50’den fazla müşterinin dahil olduğu süreç sonucu tasarlanan AvivaSA Mobil ile tüm Bireysel Emeklilik ve Hayat Sigortası işlemleri tek uygulama üzerinden gerçekleştirilebiliyor. AvivaSA müşterileri otomatik fon danışmanlık hizmeti FonPro ile BES birikimlerine kolayca yön verebilecek; kendilerine en uygun fonları belirleyip, fon dağılımlarını anında değiştirebilecekler. Henüz AvivaSA'lı olmayanlar ise, kendileri için en uygun birikim veya sigorta ürününü belirleyip, başvuruda bulunabilecek. Avivasa meşterileri uygulamanın FonPro özelliği ile BES birikimlerine kolayca yön verebilecek. Fon Dağılımı ekranındaki Yatırımcı Profil Testi'ni çözerek, kendilerine en uygun fonları belirleyip, fon dağılımlarını anında değiştirebilecekler. FonPro ile müşterilerin, güncel piyasa koşulları ve hayat evrelerindeki değişimlerine bağlı olarak güncel risk profilleri bir anket ile belirlenecek ve risk profillerine göre en uygun fon dağılımı önerilebilecek. Hem risk profil anketini hem de önerilen fonlar sonrası fon dağılım değişikliğini AvivaSA Mobil üzerinden müşteriler kolayca kendileri yapabilecekler. Önümüzdeki günlerde devreye alınacak FonPro ile sektörümüzün güncel piyasa koşullarını en iyi değerlendiren ve müşterilerinin risk algılarına göre en uygun fon dağılımını öneren uygulamasını sunarak, fon danışmanlığı konusunda müşteri memnuniyetini üst düzeye çıkarmayı hedefliyoruz.

YÜZDE 19,2 PAZAR PAYI

Mobil uygulamanın tanıtıldığı basın toplantısında AvivaSA'nın BES’te 16,9 milyar TL’lik fon büyüklüğü, 834 bin katılımcı sayısı ve yüzde 19,2 pazar payına ulaştığı ifade edildi. Fon büyüklüğünün yüzde 11 arttığı kaydedildi. Şirket Otomatik Katılımda ise, 432 milyon TL fon büyüklüğü ve 593 bin çalışan sayısıyla, 2017 yılına göre, fon büyüklüğünü yüzde 161, katılımcı sayısını ise yüzde 80 artırma başarısı gösterdi. Firma bu alanda, 2018 yılı ortasında yakaladığı, kamu hariç özel sektör kapsamında sektör liderliğini devam ettirdi. Hayat branşında ise, sektörün geleceği kabul edilen “serbest hayat” branşında yüzde 47’lik bir büyüme yakaladı.

AvivaSA CEO’su Fırat Kuruca, İş Teknolojilerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Fahri Arkan ve Pazarlama ve Transformasyondan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Yeşim Taşlıoğlu ev sahipliğinde düzenlenen basın toplantısında, “AvivaSA Mobil” tanıtıldı.