Avivasa’nın 2019 Satış Vizyon Toplantısı Sabancı Holding Sigorta Grup Başkanı ve AvivaSA Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Dinçer ile Avivasa CEO’su Fırat Kuruca’nın evsahipliğinde Antalya’da düzenlendi. 2019 Satış Vizyon Toplantısı’nda AvivaSA’nın CEO’su Fırat Kuruca, katılımcılara “Müşteriye Giden Yolda, Güç Bizimle” şeklinde seslenerek, müşteri odaklılığın önemini bir kez daha vurguladı. Toplantının açılış konuşmasını yapan Haluk Dinçer, “Sabancı Holding olarak ülkemizin potansiyeline ve sigorta sektörünün geleceğine olan inancımızla stratejik planlamamızı yapıyoruz.2018 yılı AvivaSA için başarılarla dolu geçti. 2015 yılında elde ettiğimiz BES fon büyüklüğü liderliğimizi, 2018 yılında da sürdürdük Otomatik Katılımda ise 593 bin çalışan sayısıyla özel sektör kapsamında sektör lideri olduk. AvivaSA olarak sektörde müşterisine en yakın, müşterisini en iyi dinleyip anlayan ve ihtiyaçları doğrultusunda en iyi ürün ve hizmeti veren şirket olmak hedefiyle başlattığımız dijital dönüşümün en yeni ürünü AvivaSA Mobil’i hayata geçirdik. Tüm bu başarılar için hepinizi tebrik ediyorum.” dedi.

İŞİMİZ İNSAN

AvivaSA CEO’su Fırat Kuruca ise, tüm çalışanlarına teşekkür ederek başladığı konuşmasını şöyle sürdürdü: “Yaşamın her alanında takip edilmesi giderek zorlaşan bir değişim var.Teknolojinin liderlik ettiği bu değişim yeni bir dünya yaratırken, ihtiyaçlar ve riskler de bu değişimin en önemli parçalarından biri haline geliyor. Her sektörde olduğu gibi sigorta sektöründe de başarı; yeni dünyanın, yeni nesillerin ihtiyaçlarını doğru okumaktan geçiyor. Yeni nesli ve bu yeni dünyayı anlayamayan hiçbir kurumun artık ayakta kalma şansı yok. Bu amaçla çıktığımız dijital dönüşüm yolculuğumuzu 2018 yılında büyük ölçüde tamamladık. Şirket olarak en büyük önceliğimiz Müşteri Odaklılık. Kültürel gelişimimizin merkezinde müşteri odaklılık var. 18 yaşından 90 yaşına kadar her insana dokunabileceğimiz ürünlerimiz var. Hiç bir ürün ya da hizmet bu kadar uzun soluklu değil. Tam bu noktada, “müşteri odaklılık” kavramı çok daha önem kazanıyor. Sektörümüzün geleceğini, müşteri odaklı bakış açısı ve dijitalleşmenin birlikte belirleyeceğine inanıyoruz. Müşterilerimizi en iyi şekilde tanıyarak onların tercih ettiği kanallardan en hızlı ve kaliteli hizmeti sunmak temel hedefimiz.İnsan kaynağımızı ve teknolojiyi en verimli şekilde kullanarak, tüm süreçlerimizi müşteri odaklılık stratejimizle yeniden düzenleyerek, sektörde müşterileri tarafından en çok tercih edilen şirketi olmayı hedefliyoruz.”

LİDERLİK DEVAM EDİYOR

Sektör ve AvivaSA’yı da değerlendiren Kuruca, sözlerine şöyle devam etti: “Geçen sene, global ve yerel konjonktürdeki tüm dalgalanmalara rağmen, hem sektör, hem de AvivaSA olarak başarılı bir yılı geride bıraktık. 2018 yılında AvivaSA olarak; mevcut BES’te, devlet katkısı dahil 16,9 milyar TL’lik fon büyüklüğü, yüzde 19.2 pazar payı ve 835 bin katılımcı sayısı ile 2015 yılında ulaştığımız, fon büyüklüğündeki sektör liderliğimizi sürdürdük. Katılımcı sayısında pazar payımız yüzde 12’ye ulaştı. Sektörümüz ise, mevcut BES’te, 2017 yılına göre yüzde 12,9’luk artışla 87,9 milyar TL’ye ve katılımcı sayısında ise, 6,9 milyon kişiye ulaştı. Tıpta ve teknolojideki gelişmeler sayesinde insan ömrü uzuyor, yaşam kalitesi artıyor. Şu an Türkiye’de ortalama ömür 78 yıldır. İnsan ömrü uzadıkça ve yaşlandıkça sigorta ve emeklilik ürünlerinin gerekliliği daha da ortaya çıkıyor. Bireylerin, bireysel emeklilik sistemini sahiplenmesi ve tasarruf bilincinin artırılması için çalışmalarımıza devam etmeliyiz.

OTOMATİK KATILIMDA PAY YÜZDE 15

Otomatik Katılım'da ise 593 bin çalışan sayısıyla kamu hariç özel sektör kapsamındaki katılımcı sayısı sektör liderliğimizi devam ettirdik. Bu alanda, pazarda %15’lik paya ulaştık. Sektör ise, 2017’ye göre yüzde 46 artışla kamu ve özel sektör toplam 5,2 milyon katılımcıya ulaştı. Sadece özel sektör olarak baktığımızda ise 3,9 milyon kişiye ulaşıldı. 2017 yılında uygulamaya konan Otomatik Katılımda, katılımcı sayısı bazında 15 yıllık BES katılımcı sayısının yarısından fazlasına ulaşıldı. Bu çok önemli bir başarıdır. Bu tür uygulamalar gelişmiş ülkelerde de var ve tüm ülkelerin “Emeklilik Dönemi Tasarruf Açıklarının” kapatılmasına ciddi katkılar sunuyor. Hayat branşında ise sektörün üzerinde bir büyüme gösterdik.2018 yılında, hayat ve ferdi kaza pirim üretimimiz %7,6’lık büyüme ile 565 milyon TL olarak gerçekleşti. Sektör ise %2,3’lük büyüme ile 7,4 milyar TL’lik prim üretti.”

DESTEKLEMEYE DEVAM EDECEĞİZ

Kuruca, 2019 hedeflerini ise şu şekilde açıkladı: “2019 zor ve belirsizliklerle dolu bir yıl olacak. Ekonomik koşullardaki belirsizliklerin bir süre daha devam edeceğini öngörüyoruz. Özellikle Otomatik Katılım'da önemli yeni düzenlemeler gelmesini bekliyoruz. Sistemi daha da iyileştireceğine inandığımız bu düzenlemeleri AvivaSA olarak desteklemeye devam edeceğiz. 2019 yılında da BES’te liderliğimize devam ettireceğiz. Otomatik Katılım ile yakaladığımız ivmeyi avantaja çevireceğimize inancım tam. Hayat sigortaları pazarındaki hedefimiz ise, başta geleceğin alanı olarak gördüğümüz serbest hayat ürünleri olmak üzere; pazar payımızı artırmaktır.”

GÜÇ BİZİMLE

AvivaSA’nın, 2019 Vizyon Toplantısının konseptiyle ilgili de değerlendirmelerde bulunan AvivaSA CEO’su Fırat Kuruca, “Bu sene konseptimizi “güç” kavramı üzerine kurguladık ve “Müşteriye Giden Yolda Güç Bizimle” dedik. Güç, yaşam enerjisini temsil eder. Yaşam demek, insan demektir. AvivaSA olarak önceliğimiz, tüm çalışanlarımızdan aldığımız güç ile arkamızdaki Aviva ve Sabancı Holding’in gücünü doğru ve etkin kullanarak müşterilerimize iyi bir deneyim sunmaktır. AvivaSA çalışanları merkezine hep müşteriyi koyar. Müşterisi ile empati kurarak ihtiyaçlarını belirler, onları iyi hissettirir. Sektörde bizi farklı kılan bu güçlü özelliklerimizdir” şeklinde konuştu.