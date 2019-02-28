Bursa'nın İnegöl ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, Babasultan Barajına düştü. İhbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. 2 kişinin yaşamını yitirdiği kazada yaralanan 3 kişi de itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak tedavi altına alındı.

BABASULTAN BARAJI'NA YUVARLANDI

Olay saat 21.30 sıralarında İnegöl'ün Kozluören mevkiinde meydana geldi. İnegöl´den Kestel istikametine giden Hüseyin Çakır (54) yönetimdeki otomobil, kontrolden çıktı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, Babasultan Barajına yuvarlandı.

2 KİŞİ BOĞULDU

Barajda otomobili fark eden diğer sürücüler jandarma, itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine bilgi verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye, AFAD, UMKE ve Nilüfer Arama Kurtarma (NAK) ekipleri, suya gömülen otomobilde boğularak hayatını kaybeden fiziksel engelli Bilge Çakır ile Burak Çakır'ın (26) cesedini çıkarırken, 3 kişiyi ise yaralı kurtardı. Cesetler İnegöl Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

3 KİŞİ TEDAVİ ALTINDA

Yaralılar Başak Çakır (18),Hüseyin Çakır (54) ve Sevim Çakır (51),sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi'ne sevk edilerek tedavi altına alındılar. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtilerken, jandarma kaza ile ilgili soruşturma başlattı.