Olay, Adıyaman Gölbaşı Karayolu 25. Kilometresinde meydana geldi. Bilal Kirişçioğlu yönetimindeki otomobil seyir halindeyken alev aldı. Elektrik aksamından çıktığı tahmin edilen yangını fark eden sürücü otomobili yol kenarına park ederek, otomobilden uzaklaştı.

Sürücünün uzaklaşmasının hemen ardından alev alan otomobil bomba gibi patladı. LPG’li olduğu öğrenilen otomobilin alevleri geceyi aydınlattı. Yol kenarında yanan otomobil nedeniyle ulaşım bir süre aksadı.

Kısa süre sonra olay yerine gelen jandarma ekipleri ulaşımı bir süre durdurdu. Olay yerine gelen Besni Belediyesine ait itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. İtfaiye ekipleri tarafından yangını kontrol altına alındı. Yanan otomobil kullanılmaz hale geldi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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