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        Haberler Gündem Otomobil dere yatağına devrildi: 2 yaralı - Güncel haberler

        Otomobil dere yatağına devrildi: 2 yaralı

        Adana'nın Kozan ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin dere yatağına devrilmesi sonucu araçta bulunan 2 kişi yaralandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.09.2024 - 00:51 Güncelleme: 20.09.2024 - 00:51
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        Otomobil dere yatağına devrildi: 2 yaralı
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        Kaza, gece saatlerinde Tavşantepe Mahallesi Bademkuyu Sokak'ta meydana geldi. Mehmet D. (18) yönetimindeki otomobil, henüz bilinmeyen nedenle kontrolden çıkıp, dere yatağına devrildi.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Devrilen araçta sıkışan sürücü ve yanındaki Baran C. (17), ekipler tarafından otomobilden çıkarıldı. Yaralı 2 kişi, ambulanslarla Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Durumu ağır olan sürücü Mehmet D., buradaki ilk müdahalenin ardından ambulansla Adana Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

        Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

        Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

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