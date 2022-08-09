Otomobil dereye düştü! Feci ölüm! 0:00 / 0:00

DHA

Muğla'da kaza, saat 02.30 sıralarında Fethiye ilçesi Çiftlik Mahallesi'nde meydana geldi. Kabataş Plajı yönüne giden Durmuş Tunç'un (41) kullandığı otomobil, kontrolden çıkarak dereye yuvarlandı.

SAĞLIK EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

DHA'da yer alan habere göre çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarıyla kaza yerine jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İKİ KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Polis dalgıçların sudan çıkardığı sürücü Tunç ile araçtaki arkadaşı Merve Önder'in (25) yaşamını yitirdiği belirlendi.

KAZANIN NEDENİ AŞIRI HIZ

Fethiye'de elektrik ustası olan Durmuş Tunç ile Merve Önder'in cansız bedenleri, otopsi işlemleri için Muğla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Jandarma, aşırı hızdan kaynaklandığı belirtilen kazayla ilgili soruşturma başlattı.