Otomobil kaza yapan araca çarptı: 2 ölü, 7 yaralı

Kaza, akşam saatlerinde Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu Narlı Kavşağı yakınlarında meydana geldi.

İddiaya göre Ferman C. İdaresindeki otomobil sağ şeritte kaza yapan ve sürücüsü öğrenilemeyen otomobile çarptı.

Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine çok sayıda polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalede Ali Evren'in olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Kazada ağır yaralanan Mehmet Şerif Evren de kaldırıldığı Şehitkamil Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.