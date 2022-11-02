Otomobil satışları Ekim'de arttı 0:00 / 0:00

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Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD), 2022'nin ilk 10 ayında gerçekleşen otomobil ve hafif ticari araç satış rakamlarını açıkladı.

Buna göre, Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2022 yılı Ocak-Mayıs döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 4.7 oranında azalarak 585 bin 752 adet olarak gerçekleşti.

Otomobil satışları, yılın ilk 10 aylık döneminde geçen yıla göre yüzde 6 oranında azalarak 446 bin 664 adet olurken, hafif ticari araç pazarı da yüzde 0.4 azalarak 139 bin 88 adede düştü.

2022 yılı Ekim ayı otomobil ve hafif ticari araç pazarı 2021 yılı Ekim ayına göre ise yüzde 14.9 oranında büyüyerek 65 bin 222 adet oldu.

Geçtiğimiz ay otomobil satışları yüzde 17.1 artarak 47 bin 440 adede, hafif ticari araç pazarı da yüzde 9.5 artarak 17 bin 782 adede yükseldi.

PAZARIN YÜZDE 88'İ A,B VE C

Ocak-Ekim döneminde, otomobil pazarı segmentlere göre incelendiğinde, pazarın yüzde 87,8’in vergi oranları düşük olan A, B ve C segmentlerindeki araçlar oluşturdu. C segmenti otomobiller 227 bin 813 adetle yüzde 51 pay, B segmenti otomobiller ise 162 bin 181 adetle yüzde 36.3 pay aldı.

Otomobil pazarı gövde tiplerine göre değerlendirildiğinde ise, yılın ilk 10 ayında en çok tercih edilen gövde tipi SUV otomobiller oldu. SUV modeller pazarın yüzde 40.9'unu oluşturdu.

SUV otomobilleri yüzde 37,3 pay ve 166 bin 410 adet satış ile sedan, yüzde 20,1 pay ve 89 bin 792 adet satış ile H/B otomobiller takip etti.

SATILAN 10 OTOMOBİLDEN 1'İ HIBRIT

Otomobil pazarına motor tipine göre bakıldığında da, benzinli otomobiller 316 bin 109 adetle yüzde 70.8 pay, dizel otomobiller 74 bin 677 adetle yüzde 16.7 pay, hibrit otomobiller 43 bin 897 adetle yüzde 9.8 pay aldı.

Otogazlı otomobiller 7 bin 42 adetle yüzde 1.6 pay alırken, bu dönemde toplam 4 bin 939 adet elektrikli otomobil satışı gerçekleşti.