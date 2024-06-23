Otomobil takla attı: Anne öldü, eşi ve kızı yaralandı

Niğde'nin Pozantı-Adana kara yolunda Süleyman Kazım Vardal'ın kullandığı otomobil kontrolden çıkarak takla attı.

Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

ANNE KURTARILAMADI

Durumu ağır olan Fatma Vardal, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Tedavisi devam eden baba-kızın durumlarının iyi olduğu belirtildi. Fatma Vardal'ın cenazesi otopsi için morga kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.