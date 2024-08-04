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        Haberler Gündem 3. Sayfa Otomobil traktöre çarptı! 2 can kaybı var | Son dakika haberleri

        Otomobil traktöre çarptı! 2 can kaybı var

        Gaziantep'te otomobil traktöre çarptı. Feci kazada 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı. Ölenlerden traktör sürücüsünün ise kendisine çarpan araçtakilere yardım etmek isterken bir otomobilin çarpması sonunu hayatını kaybettiği öğrenildi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 04.08.2024 - 12:21 Güncelleme: 04.08.2024 - 12:21
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        Otomobil traktöre çarptı! 2 can kaybı var
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        Gaziantep'te otomobilin traktöre arkadan çarpması sonucu otomobil sürücüsü hayatını kaybederken, kendisine çarpan sürücüye yardım için traktöründen inen kişiye ise başka bir araç çarptı.

        İHA'nın haberine göre kazada traktör sürücüsü ve otomobil sürücüsü hayatını kaybederken, 1'i ağır 3 kişi de yaralandı.

        Kaza,gece 01.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, fıstık çiftçisi olan ve fıstıklarını işlemden geçirdikten sonra traktörüyle evine doğru ilerleyen 5 çocuk babası 65 yaşındaki Mehmet Bulut'un traktörüne aynı istikamette ilerleyen 32 yaşındaki Ahmet Gündüz idaresindeki otomobil arkadan çarptı.

        OTOMOBİL TAKLA ATTI

        Çarpmanın etkisiyle otomobil takla attı. Meydana gelen kazada yaralananlara yardıma koşan traktör sürücüsü 65 yaşındaki Mehmet Bulut'a ise kimliği ve plakası belirlenemeyen bir başka otomobil çarptı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda 112 sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Olay yerine gelen sağlık ekipleri traktör sürücüsü 65 yaşındaki Mehmet Bulut'un ve otomobil sürücüsü 32 yaşındaki Ahmet Gündüz'ün hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralılar ise ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

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