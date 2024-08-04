Otomobil traktöre çarptı! 2 can kaybı var

Gaziantep'te otomobilin traktöre arkadan çarpması sonucu otomobil sürücüsü hayatını kaybederken, kendisine çarpan sürücüye yardım için traktöründen inen kişiye ise başka bir araç çarptı.

İHA'nın haberine göre kazada traktör sürücüsü ve otomobil sürücüsü hayatını kaybederken, 1'i ağır 3 kişi de yaralandı.

Kaza,gece 01.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, fıstık çiftçisi olan ve fıstıklarını işlemden geçirdikten sonra traktörüyle evine doğru ilerleyen 5 çocuk babası 65 yaşındaki Mehmet Bulut'un traktörüne aynı istikamette ilerleyen 32 yaşındaki Ahmet Gündüz idaresindeki otomobil arkadan çarptı. OTOMOBİL TAKLA ATTI Çarpmanın etkisiyle otomobil takla attı. Meydana gelen kazada yaralananlara yardıma koşan traktör sürücüsü 65 yaşındaki Mehmet Bulut'a ise kimliği ve plakası belirlenemeyen bir başka otomobil çarptı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda 112 sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.