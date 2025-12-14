Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Otomobilde şüpheli ölüm! Silah sesi yankılandı! | Son dakika haberleri

        Otomobilde şüpheli ölüm! Silah sesi yankılandı!

        Konya'da gece saatlerinde Serkan Dalbudak adlı kişi, otomobilde tüfekle vurulmuş halde ölü bulundu. Polis, şüphe üzerine bir kişiyi gözaltına aldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.12.2025 - 11:47 Güncelleme: 14.12.2025 - 11:47
        ABONE OL
        ABONE OL
        Otomobilde şüpheli ölüm!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Konya'da Serkan Dalbudak (27), otomobilde tüfekle vurulmuş halde ölü bulundu. Polis, şüphe üzerine D.G.'yi gözaltına aldı.

        DHA'nın haberine göre olay, saat 02.00 sıralarında merkez Karatay ilçesi Tatlıcak Mahallesi Hasbinal Sokak’ta meydana geldi.

        Silah sesi duyan mahalleli, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine adrese giden polis, Serkan Dalbudak'ı 68 HE 594 plakalı otomobilde kanlar içinde buldu.

        Bunun üzerine sağlık ekibi çağrıldı. Ekipler, tüfekle vurulduğu anlaşılan Dalbudak'ın öldüğünü belirledi. Dalbudak'ın cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

        1 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

        Olayın ardından çalışma başlatan Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, D.G.'yi şüphe üzerine gözaltına aldı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Galatasaray'dan Başakşehir maçı için TFF'ye başvuru!
        Galatasaray'dan Başakşehir maçı için TFF'ye başvuru!
        Trump'tan misilleme açıklaması
        Trump'tan misilleme açıklaması
        Süper Lig'de dev randevu: İşte 11'ler!
        Süper Lig'de dev randevu: İşte 11'ler!
        Sırt çantası deyip geçmeyin! Çocuklarda sırt ağrısı neden olur?
        Sırt çantası deyip geçmeyin! Çocuklarda sırt ağrısı neden olur?
        ABD'de silahlı saldırı: 2 ölü, 8 yaralı
        ABD'de silahlı saldırı: 2 ölü, 8 yaralı
        "45 dakikada 5-6 fark olabilirdi"
        "45 dakikada 5-6 fark olabilirdi"
        Trump neden Venezuela lideri Maduro'yu tehdit ediyor?
        Trump neden Venezuela lideri Maduro'yu tehdit ediyor?
        Bakan Fidan: CAATSA'nın 2026'da kaldırılması mümkün
        Bakan Fidan: CAATSA'nın 2026'da kaldırılması mümkün
        Bak postacı kız kaçırıyor
        Bak postacı kız kaçırıyor
        Bayrakların kırmızı beyaz mavi şifresi
        Bayrakların kırmızı beyaz mavi şifresi
        Önce çarptı sonra yola devam etti
        Önce çarptı sonra yola devam etti
        Science dergisinden İstanbul depremi uyarısı
        Science dergisinden İstanbul depremi uyarısı
        Kendisi ile konuşmak istemeyen genç kadını katletti!
        Kendisi ile konuşmak istemeyen genç kadını katletti!
        Bakan açıkladı! Cezalar artırılıyor
        Bakan açıkladı! Cezalar artırılıyor
        Güllü'nün tutuklanan kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in ifadesi ortaya çıktı!
        Güllü'nün tutuklanan kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in ifadesi ortaya çıktı!
        Kruvaziyer turizminde tarihi rekor
        Kruvaziyer turizminde tarihi rekor
        İlişkiyi kabul etti
        İlişkiyi kabul etti
        Barış Özgenç: İyi bir seslendirme hakem gibi olmalı
        Barış Özgenç: İyi bir seslendirme hakem gibi olmalı