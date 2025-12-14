Otomobilde şüpheli ölüm! Silah sesi yankılandı!
Konya'da gece saatlerinde Serkan Dalbudak adlı kişi, otomobilde tüfekle vurulmuş halde ölü bulundu. Polis, şüphe üzerine bir kişiyi gözaltına aldı
Konya'da Serkan Dalbudak (27), otomobilde tüfekle vurulmuş halde ölü bulundu. Polis, şüphe üzerine D.G.'yi gözaltına aldı.
DHA'nın haberine göre olay, saat 02.00 sıralarında merkez Karatay ilçesi Tatlıcak Mahallesi Hasbinal Sokak’ta meydana geldi.
Silah sesi duyan mahalleli, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine adrese giden polis, Serkan Dalbudak'ı 68 HE 594 plakalı otomobilde kanlar içinde buldu.
Bunun üzerine sağlık ekibi çağrıldı. Ekipler, tüfekle vurulduğu anlaşılan Dalbudak'ın öldüğünü belirledi. Dalbudak'ın cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.
1 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Olayın ardından çalışma başlatan Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, D.G.'yi şüphe üzerine gözaltına aldı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.