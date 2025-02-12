Otomobilden Bizans hazinesi çıktı! Değeri 200 bin dolar!

Aydın İl Jandarma Komutanlığı ve Germencik İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, istihbarat çalışmasıyla İzmir'den Aydın'a tarihi eser sevkiyatı yapılacağı bilgisine ulaştı.

DHA'daki habere göre bunun üzerine harekete geçen ekipler, önceki akşam saatlerinde Aydın-İzmir kara yolunun Germencik ilçesi girişinde şüphelilerin içinde bulunduğu otomobili durdurdu.

DEĞERİ EN AZ 200 BİN DOLAR

Ele geçirilen Hz. İsa levhası ve mataranın piyasa değerinin 200 bin dolar olduğu tespit edildiği belirtildi. Otomobilde bulunan N.A. ve R.A. ise gözaltına alındı.

ESERLER MÜZEYE TESLİM EDİLDİ

Şüphelilerin jandarmadaki işlemeleri sürerken, ele geçirilen tarihi eserlerin jandarmadaki işlemlerin ardından Aydın Arkeoloji Müze Müdürlüğü'ne teslim edileceği bildirildi.