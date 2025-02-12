Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Otomobilden Bizans hazinesi çıktı! Değeri 200 bin dolar | SON DAKİKA HABERLER | Son dakika haberleri

        Otomobilden Bizans hazinesi çıktı! Değeri 200 bin dolar!

        Aydın'ın Germencik ilçesinde, jandarmanın durdurduğu otomobilde 200 bin dolar değerinde (7.2 milyon TL) Bizans dönemine ait Hz. İsa'nın hayatından sahneler işlenmiş aptik triptikon levha ve 1 matara ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.02.2025 - 08:38 Güncelleme: 12.02.2025 - 08:39
        ABONE OL
        ABONE OL
        Otomobilden hazine çıktı! Değeri 200 bin dolar!
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Aydın İl Jandarma Komutanlığı ve Germencik İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, istihbarat çalışmasıyla İzmir'den Aydın'a tarihi eser sevkiyatı yapılacağı bilgisine ulaştı.

        BİR OTOMOBİL DURDURULDU

        DHA'daki habere göre bunun üzerine harekete geçen ekipler, önceki akşam saatlerinde Aydın-İzmir kara yolunun Germencik ilçesi girişinde şüphelilerin içinde bulunduğu otomobili durdurdu.

        LEVHA VE MATARA ELE GEÇİRİLDİ

        REKLAM

        Otomobildeki aramada Bizans dönemine ait aptik triptikon/üçlü ikon Hz. İsa'nın hayatının sahnelendiği levha ve 1 matara ele geçirildi.

        DEĞERİ EN AZ 200 BİN DOLAR

        Ele geçirilen Hz. İsa levhası ve mataranın piyasa değerinin 200 bin dolar olduğu tespit edildiği belirtildi. Otomobilde bulunan N.A. ve R.A. ise gözaltına alındı.

        ESERLER MÜZEYE TESLİM EDİLDİ

        Şüphelilerin jandarmadaki işlemeleri sürerken, ele geçirilen tarihi eserlerin jandarmadaki işlemlerin ardından Aydın Arkeoloji Müze Müdürlüğü'ne teslim edileceği bildirildi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Aydın
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kuvvetli ve yoğun kar etkili olacak
        Kuvvetli ve yoğun kar etkili olacak
        Yüzünde Dilem'in tırnak izleri!
        Yüzünde Dilem'in tırnak izleri!
        Uzun süredir haber alınamıyordu, evinde kemikleri bulundu
        Uzun süredir haber alınamıyordu, evinde kemikleri bulundu
        "Hygge'yi Hollywood'a getireceğiz"
        "Hygge'yi Hollywood'a getireceğiz"
        Oğuz Çetin hastaneye kaldırıldı!
        Oğuz Çetin hastaneye kaldırıldı!
        2 silahla 3 kişiyi öldürmüştü! Taciz iddiası!
        2 silahla 3 kişiyi öldürmüştü! Taciz iddiası!
        Musk ABD'nin iflas edebileceği konusunda uyardı
        Musk ABD'nin iflas edebileceği konusunda uyardı
        Real Madrid, Manchester City'yi son anda yıktı!
        Real Madrid, Manchester City'yi son anda yıktı!
        Parçalanmış halde bulunmuştu! Baba ile amcası tutuklandı!
        Parçalanmış halde bulunmuştu! Baba ile amcası tutuklandı!
        Alman devi kendi seçim kampanyasını başlattı
        Alman devi kendi seçim kampanyasını başlattı
        "Barcelonalı Xavi’yi kaçıracaktık"
        "Barcelonalı Xavi’yi kaçıracaktık"
        Situationship yaşadığınızın 5 belirtisi!
        Situationship yaşadığınızın 5 belirtisi!
        Onlara yetim aylığı bağlanacak
        Onlara yetim aylığı bağlanacak
        Bu sendroma dikkat! Uzun süre devam edebiliyor
        Bu sendroma dikkat! Uzun süre devam edebiliyor
        Zelenskiy: Rusya ile toprak takası yapacağız
        Zelenskiy: Rusya ile toprak takası yapacağız
        Bakan Işıkhan'dan emekli bayram ikramiyesi açıklaması
        Bakan Işıkhan'dan emekli bayram ikramiyesi açıklaması
        Süper Lig'de haftanın VAR kayıtları açıklandı!
        Süper Lig'de haftanın VAR kayıtları açıklandı!
        Dünyanın en iyi üniversiteleri açıklandı!
        Dünyanın en iyi üniversiteleri açıklandı!
        Galatasaray'dan Mauro Icardi kararı!
        Galatasaray'dan Mauro Icardi kararı!
        "Beşiktaş" dedi, uçağa bindi!
        "Beşiktaş" dedi, uçağa bindi!