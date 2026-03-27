Otomobile çarptı, havaya savruldu!
Hatay'da feci bir kaza meydana geldi. Olayda otomobile ok gibi saplanan motosikletin sürücüsü havaya savruldu. Kazada facianın eşiğinden dönüldü
Giriş: 27.03.2026 - 09:43
Hatay’da dönüş yapmak isteyen otomobille çarpışan motosiklet sürücüsünün çarpışmanın etkisiyle havaya uçtuğu anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
İHA'nın haberine göre kaza; geçtiğimiz günlerde Erzin ilçesi kent merkezinde yaşandı. Cadde üzerinde ilerleyen motosiklet, karşı yönden gelen ve dönüş yapmak isteyen otomobille çarpıştı.
Motosiklet sürücüsü, otomobile ok gibi saplanırken o anlar kameraya yansıdı. Kazada; motosikletin, otomobille çarpışması ve sürücünün havada takla attığı anlar an be an kaydedildi. Kazada motosiklet sürücüsü yaralanarak hastanede tedavi altına alındı.
