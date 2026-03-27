Otomobile çarptı, havaya savruldu!

ADANA'da yolda ilerleyen otomobilde gövdesini açılır tavandan çıkarıp, direksiyonu da ayağıyla kontrol eden Şuayip Ö. (26), o anları geçen yıl sanal medya hesabında paylaştı. Gözaltına alınıp, 2 bin lira ceza kesilen Şuayip Ö.'nün ehliyetine de el konuldu. İfadesinde, "Yaptığımın yanlış olduğunun farkındayım. Pişmanım" diyen Şuayip Ö.'ye ev hapsi cezası verildi. Daha Az Göster