Edinilen bilgiye göre, köyünden Sivas kent merkezine gitmek için yola çıkan Sefa Selvi, toprak yolda yağmurun etkisi ile çamura saplandı. Selvi, otomobilini kurtarmak için motora fazla yüklenince araçta yangın çıktı. İtfaiye ekipleri olay yerine varmadan Selvi, aracın motor kısmına su döküp yangını kendi imkanları ile söndürmeyi başardı.





İHA'nın haberine göre, yangını söndürmek için kullanılan su toprak zeminin dahada yumuşamasına neden olurken araç saplandığı yerde biraz daha battı. Araçta yaklaşık 2 bin liralık hasar oluşurken otomobil saplandığı yerden traktörlerin yardımı ile çıkartıldı.