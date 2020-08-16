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HaberlerGündem3. SayfaOtomobiller çarpıştı: 2 ölü, 2 yaralı
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Anne babayı çocuklarından ayıran feci kaza

Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı feci kazada, sürücü Akif Karabulut ile eşi Melek Karabulut olay yerinde hayatını kaybetti. Melek ve Akif Karabulut'un çocukları Ravza (6) ile sürücü Kemanioğlu, hastaneye kaldırıldı

kayseri feci kaza
AA

Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Akif Karabulut (46) idaresindeki 38 J 0948 plakalı otomobil, Yahyalı-Kayseri kara yolunun 13. kilometresinde İlyaslı Mahallesi yol kavşağında, Ali Kemanioğlu'nun (19) kullandığı 81 EN 225 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, sürücü Karabulut ile eşi Melek Karabulut (43) olay yerinde hayatını kaybetti. Melek ve Akif Karabulut'un çocukları Ravza (6) ile sürücü Kemanioğlu, yaralı olarak Yahyalı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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