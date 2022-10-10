Otomotiv ihracatında Eylül rekoru 0:00 / 0:00

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) verilerine göre eylül ayında sektörün ihracatı yüzde 11.7 artarak 2 milyar 753 milyon dolara yükseldi. Türkiye ihracatından yüzde 13.9 pay alan sektör, ikinci sıradaki yerini korudu.

Bu yılın ocak-eylül döneminde ise otomotiv endüstrisi ihracatı yüzde 5 oranında artarak 22.3 milyar dolar olurken, ilk dokuz aydaki ortalama aylık ihracat 2.5 milyar dolar oldu.

Ağustos ayında yaşanan yüzde 6’lık düşüşten sonra eylül ayında gerçekleşen yaklaşık yüzde 12’lik artışın önemli olduğuna değinen OİB Yönetim Kurulu Başkanı Baran Çelik, "Elde ettiğimiz rakam bugüne kadarki en yüksek eylül ayı ihracatı oldu. Ürün grubu bazında en fazla ihracat tedarik endüstrisinde görülürken, binek otomobiller çift haneli, çekiciler ihracatı üç haneli artış gösterdi. Eylülde eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar ihracatı ise geriledi” dedi.

Çelik, eylül ayında Almanya, Fransa ve Polonya’ya yönelik yüksek oranlı ihracat artışının dikkat çektiğini sözlerine ekledi.

'ÖNCEKİ AYLARDA GERÇEKLEŞTİRİLEMEYEN İHRACAT BU AYA SARKTI'

OİB Başkanı Baran Çelik, Habertürk'e özel olarak yaptığı açıklamada, Eylül ayında kırılan ihracat rekorunun farklı sebepleri olduğunu belirtti.

Çelik, "En önemli sebep çekici ürün grubunda yaklaşık 4 kat, binek oto grubunda yüzde 26 artış gerçekleşmesi. Bu artışın büyük bölümü, önceki aylarda gerçekleştirilemeyen ihracatın bu aya sarkması olarak görülebilir" ifadelerini kullandı.

Avrupa'daki enerji krizinin otomotivdeki etkilerinin henüz görülmediğini de kaydeden Çelik, euro/dolar paritesi kaynaklı kayıpların ise yıl başından bu yana 2 milyar doları aştığını bildirdi.

ÇEKİCİ İHRACATI YÜZDE 249 ARTTI

Eylül ayında yüzde 13 artışla 1 milyar 182 milyon dolara çıkan tedarik endüstrisi ihracatı, en fazla ihracat yapılan ürün grupları içinde ilk sırada yer aldı.

Binek otomobil ihracatı yüzde 26’lık artışla 807 milyon dolara çıkarken, eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar yüzde 25 azalarak 425 milyon dolar oldu.

Eylülde en yüksek oranlı ihracat artışı çekiciler grubunda görüldü. Çekiciler ihracatı yüzde 249 artarak 201 milyon dolara yükseldi.

TEDARİK İHRACATINDA ALMANYA LİDER

Tedarik endüstrisinde en fazla ihracat yüzde 17 artış ile Almanya’ya yapılırken, Rusya’ya yapılan ihracat yüzde 23, Fransa’ya yüzde 49, Polonya’ya yüzde 21, Romanya’ya da yüzde 46 oranında arttı.

Binek otomobillerde Fransa’ya yapılan ihracat yüzde 67 artarken, önemli pazarlardan Birleşik Krallık’a yüzde 101, İspanya’ya yüzde 24, İtalya’ya yüzde 73, Polonya’ya yüzde 120, Fas’a yüzde 62 ihracat artışı görüldü.

Eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlarda Almanya’ya ihracat yüzde 57, İspanya’ya yüzde 35 artarken, Birleşik Krallık’a yüzde 41, Slovenya’ya yüzde 44, Fransa’ya yüzde 45, ABD’ye yüzde 27 oranında azaldı.

EN BÜYÜK PAY AB ÜLKELERİNİN

Eylül ayında Almanya’ya ihracat yüzde 27 artarak, 403 milyon dolar olurken, Birleşik Krallık’a yüzde 4 gerilemesine rağmen 324 milyon dolar ile ikinci sırada yer aldı. İhracatın yüzde 35 artarak 270 milyon dolara çıktığı Fransa ise üçüncü oldu.

Eylül ayında İtalya’ya yüzde 23, İspanya’ya yüzde 24, Polonya’ya yüzde 68, Romanya’ya yüzde 20, Bulgaristan’a yüzde 40, İsveç’e yüzde 32, Çekya’ya yüzde 98 ihracat artışı olurken, ABD’ye yüzde 12, Slovenya’ya yüzde 31, Mısır’a ihracat ise yüzde 48 oranında geriledi.

Avrupa Birliği ülkeleri eylül ayında yüzde 64 pay ve 1 milyar 758 milyon dolar ihracat ile ülke grubu bazında ilk sırada yer alırken, AB ülkelerine yönelik ihracat yüzde 22 artış gösterdi. Aynı dönemde Afrika ülkelerine yönelik ihracat ise yüzde 16 oranında azaldı.