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Otostopla 5 kıtada 69 ülke gezdi, Türkiye'ye hayran kaldı

Rusya'nın Saint Petersburg kentinde yaşayan 30 yaşındaki Natalia Masiak 9 yıldır otostop yaparak dünyayı geziyor. Ülkesinden yola çıkıp, 5 kıtada 69 ülke gezen Masiak, gezi duraklarından biri olarak belirlediği Mersin'in Anamur ilçesinde doğaya hayran kaldı

Otostopla 5 kıtada 69 ülke gezdi, Türkiye'ye hayran kaldı
DHA

Rusya'da arazi geliştirme mühendisi olarak çalışan Natalia Masiak, otostop yaparak geldiği Türkiye’de insanlar ve doğanın ilgi çekici olduğunu belirtti.

DHA'nın haberine göre 9 yıldır otostop yöntemiyle seyahat ettiğini ve bu yolla 69 ülke ve 5 kıta gezdiğini kaydeden Natalia Masiak, "Çalışıyorum ve seyahat ediyorum. 9 yıldır seyahat ediyorum. 69 ülke ve 5 kıtada bulundum. Babam inşaat mühendisi. Bir kız kardeşim ve bir erkek kardeşim var. Otostop ile seyahat ediyorum. Ben her zaman yerel insanlarla kalıyorum. Ülkeleri tanımanın ve yerel halkın gerçek hayatını görmenin en iyi yolu budur. Bu tür seyahatleri seviyorum çünkü bu macera ve birçok farklı insanla tanışabiliyorum" dedi.

'DAHA ÇOK YER GÖRMEK İSTEDİM'

Türkiye'yi ilk kez 2012 yılının sonunda ziyaret ettiğini kaydeden Masiak, "Aralık ortasında Türkiye'ye geldim ve şubat ortasında ayrıldım. Türkiye'den Mısır'a gittim ve 2 ay orada kaldım. Şimdi daha çok yer görmek için tekrar Türkiye'ye döndüm" diye konuştu.

ÖVGÜ DOLU SÖZLER

Likya patikasında yürüyüş yaptığını ve Tahtalı Dağı'nı gezdiğini anlatan Masiak, şunları söyledi:

"Doğayı ve tarihi yerleri seviyorum. Türkiye, birçok tarihi ve güzel doğası ile ilginç bir ülke. Türk insanı cana yakın ve misafirperver. Batıdan doğuya ve kuzeyden güneye ülkenin her yerinde bulundum."

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