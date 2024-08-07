Otoyolda 'duran' tehlike!
Küçükçekmece'de bu sabah emniyet şeridinde duran kamyona arkadan çarpan motosikletli feci şekilde hayatını kaybetti. Bu kazanın ardından da otoyolda emniyet veya normal şeritlerde duran araçların uymak zorunda olduğu kurallar tekrar gündeme geldi. Habertürk'e konuşan İleri Sürüş Teknikleri Uzmanı Çetin Büyükçınar, "Emniyet şeridinde olsun ya da olmasın, kamyon ve otobüs gibi araçlar 15 metre geriye engel işareti koymak zorundalar. Diğer araçların ise reflektör koymaları yeterli" dedi
İstanbul Küçükçekmece'de bu sabah acı bir kaza yaşandı. Olayda, arızalanması nedeniyle TEM Otoyolu'nda emniyet şeridinde duran kamyona arkadan çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
Olayda TEM Otoyolu Halkalı mevkii Ankara istikametinde seyreden Zekeriya M. idaresindeki kamyon arızalanması nedeniyle emniyet şeridinde durduruldu. Bu sırada emniyet şeridinde giden Ersin K.'nin kullandığı motosiklet kamyona arkadan çarptı.
HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, motosikletin sürücüsü Ersin K.'nin hayatını kaybettiğini belirledi.
'DURAN' TEHLİKE YİNE GÜNDEME GELDİ
Ölümlü kazanın ardından otoyollarda arıza gibi durumlarda normal şerit ile emniyet şeridinde duran araçların dikkat etmesi gereken kurallar yeniden gündeme geldi. Habertürk'e konuşan İleri Sürüş Teknikleri Uzmanı Çetin Büyükçınar, bu durumlarda izlenmesi gereken yolları aktararak şunları söyledi:
"3 tane hal pozisyonu var. Bunlar durma, duraklama ve park etme. Duraklama ve park etme sürücünün kendi inisiyatifine bağlı. Bununla ilgili kurallar belli. Ancak kendi inisiyatifiyle yapılmadığı zaman yani aracın arızalanması gibi durumlarda, burada önemli kurallara dikkat çekiliyor. Karayolları Trafik Kanunu'nda Arızalı Araçların İşaretlenmesi Ve Çekilmesi bölümünde tek tek aktarılıyor."
"Buna göre normal veya emniyet şeridinde olsa dahi aracın 15 metre arkasına reflektör konulması gerekiyor. Bu reflektör konulunca çarpan sürücüler bu işten sorumlu olur. Bazı Avrupa ülkelerinde sürücülerin de reflektörlü yelek giymesi istenebilir ama Türkiye'de böyle bir zorunluluk yok. Otobüsler ve kamyonlar için ise engel işareti konulması isteniyor. Reflektörün yerine o konuluyor."
KANUN NE DİYOR?
Karayolları Trafik Kanunu'na göre trafik kazası, arıza halleri, acil yardım, kurtarma,
kar mücadelesi, kaza incelemesi, genel güvenlik ve asayişin sağlanması gibi durumlar dışında
emniyet şeritlerini ve banketleri kullanmamak gerekiyor. İste kanundaki ayrıntılar:
Herhangi bir arıza veya trafik kazası sebebiyle karayolunda kalan araçların kurallara uygun olarak işaretlenmesi gerekir. Arızalı araç sürücüleri aşağıdaki tedbirler alınıncaya kadar, dörtlü ikaz lambalarını yakmak ve bu sırada duraklama ve park etmedeki bütün tedbirleri almak, zorundadırlar.
DİĞER SÜRÜCÜLER 150 METREDEN GÖREBİLMELİ
Arızalanan aracın ön ve arkasına uygun yerlere diğer araç sürücülerinin 150 metre mesafeden açıkça görebilecekleri şekilde birer kırmızı yansıtıcı (Reflektör) veya kırmızı ışıklı cihaz konulur.
Arızalı araç dönemeç veya tepe üstü gibi yerlerde ise; kırmızı ışık veya yansıtıcı cihaz, aracın ön ve arkasında en öz 30 metre mesafe olacak ve diğer araç sürücüleri tarafından en az 150 metre mesafeden görülecek şekilde konulur.
OTOBÜS VE KAMYONLAR İÇİN ENGEL İŞARETİ
Otobüs, kamyon ve çekicilerin karayolu üzerinde arızalanması veya uzun süreli bırakılması halinde, normal hava şartlarında en az 150 metreden net olarak görülebilecek şekilde 150x 25 cm. ebadında engel işaretinin konulması zorunludur.
Arızalanan araç tehlikeli madde taşıyorsa, her durumda kırmızı ışıklı cihaz kullanılır ve aracın başında devamlı olarak beklemek üzere bir gözcü bulundurulur. Bu tedbirlerin alınması tamamlanıncaya kadar ataçta acil uyarı (dördü ikaz) lambalarının yakılması zorunludur.