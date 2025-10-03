Habertürk
        Oulai: Hak ettiğimizi düşünüyorum

        Oulai: Hak ettiğimizi düşünüyorum

        Trabzonsporlu futbolcu Christ Inao Oulai, Kayserispor maçının ardından yaptığı açıklamada karşılaşmayı hak ettiklerini düşündüğünü belirterek, "Bütün hafta boyunca buna hazırlandık ve çalıştık. Hocamız bize taktiksel detaylar vermişti. Bizler bu plana sadık kalarak bunu hak ettik" dedi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 03.10.2025 - 23:16 Güncelleme: 03.10.2025 - 23:16
        Oulai: Hak ettiğimizi düşünüyorum
        Trendyol Süper Lig’in 8. haftasında Trabzonspor sahasında Kayserispor'u 4-0 mağlup etti.

        Maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan bordo-mavili takımın genç futbolcusu Christ Inao Oulai, "Herkesin bu galibiyetten mutlu olduğunu belirterek başlamak istiyorum. Çünkü bunu hak ettiğimizi düşünüyorum. Bütün hafta boyunca buna hazırlandık ve çalıştık. Hocamız bize taktiksel detaylar vermişti. Bizler bu plana sadık kalarak bunu hak ettik. Şu anda yüzde 100 adapte oldum diyemem ama bütün takım arkadaşlarım bu konuda bana yardımcı oluyorlar. Beni rahatlatıyorlar, bu manada hepsine teşekkür ediyorum. Taraftarlarımı sevdiğimi söylemek istiyorum. Desteklerinden dolayı da onlara teşekkür ediyorum. Çünkü bize güç veriyorlar. Destekleriyle bizi motive ediyorlar" şeklinde konuştu.

        "ASİSTİMİ DE TARAFTARLARA ARMAĞAN EDİYORUM"

        Asisti taraftarlara armağan ettiğini kaydeden Oulai, "Takım arkadaşlarım bana yardımcı oluyorlar. Antrenörümüz ve taraftarlarımızda destekleriyle yardımcı oluyorlar. Ben bu konuda çok düşünen biri değilim. Sadece bildiğim futbolu sahada gösteren ve uygulayan birisiyim. Alkışları için de taraftarlara teşekkür ediyorum. Asistimi de taraftarlara armağan ediyorum. Takım arkadaşım Tim bana destek oluyor. Bazen anlamadığım noktaları bana açıklıyor" ifadelerini kullandı.

