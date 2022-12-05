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Oxford sözlüğü yılın kelimesini açıkladı!

Oxford sözlüğü, 2022'nin bitimine kısa süre kala yılın kelimesini ilan etti. Sözlüğe göre 'goblin modu' halk oylamasıyla yılın kelimesi seçildi!

Oxford sözlüğü yılın kelimesi belli oldu! 'Goblin modu' nedir, ne demektir? - En son haberler

Oxford sözlüğü geride bırakmaya hazırlandığımız 2022'nin kelimesini ilan etti. Yapılan halk oylamasıyla beraber yılın kelimesi 'goblin modu' oldu.

Yılın kelimesinin 'özür dilemeden' kendini beğenmiş, tembel, dağınık veya açgözlü davranışı tanımlayan argo bir terim olduğu ifade edildi. Kelimenin kişinin ne olursa olsun istediğini yapması manasına geldiği belirtildi.

EZİCİ FARKLA BİRİNCİ OLDU

Oxford University Press'ten (OUP) sözlükbilimciler yılın sözcüğü için üç kelimeyi oylamaya sundu.

Metaverse (Sanal evren), #IStandWith (Yanındayım) ve Goblin mode (Goblin modu) sözcükleri çin dünya çapında 340 binden fazla kişi oylamaya katıldı.

NE ANLAMA GELİYOR?

Katılımcıların yüzde 93'ü, 318 bin 956 oyla tercihini goblin modundan yana kullanarak yılın kelimesini belirledi. Peki goblin modu ne anlama geliyor?

Oxford İngilizce Sözlüğü'nü yayınlayan Oxford University Press'e göre günümüzde "goblin modundayım" ya da "goblin moduna geçtim" gibi ifadeler sık sık kullanılıyor.

Sözlük bu kelimeyi "Tipik olarak sosyal normları reddedecek şekilde, özür dilemeden kendini beğenmiş, tembel veya açgözlü bir davranış türü" olarak özetliyor.

Terim aslında 2009 yılında internet ortamında kullanılmaya başladı. Ancak kelime bu yılın başlarında aktris ve model Julia Fox'un yanı sıra 'goblin' gibi davranan birini anlatan Reddit gönderisiyle viral oldu.

COVID KISITLAMALARI HAFİFLEYİNCE KULLANIMI ARTTI

Oxford University Press, birçok ülkede Covid-19 kısıtlamalarının hafifletildiği 2022'nin ilk yarısında goblin modu sözcüğünün kullanımının arttığını kaydetti ve şöyle devam etti:

"Görünüşe göre, goblin modu 'normal yaşama' dönme fikrini reddeden veya sosyal medyada sergilenip giderek ulaşılamaz hale gelen estetik standartlara ve sürdürülemez yaşam tarzlarına isyan eden bireylerin ruh halini yansıtıyor."

TikTok'taki #goblinmode etiketi, egzersiz yapmak için erken kalkan, ayrıntılı cilt bakımı rutinleri uygulayan ve organik smoothie'ler içen kişilerin başlattığı trendin bir reddi olarak kullanılıyor.

Amerikalı dilbilimci ve sözlükbilimci Ben Zimmer, "Goblin modu gerçekten zamanın ruhuna hitap ediyor ve kesinlikle 2022'nin bir ifadesi. İnsanların sosyal normları terk etmesini ve yenilerini benimsemesini sağlıyor" dedi.

Öte yandan Oxford, 2021 için aşı kelimesinin kısaltılması olan 'vax'i yılın kelimesi ilan etmişti.

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