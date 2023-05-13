CEP TELEFONU İLE OY KABİNİNE GİRİLEBİLİR Mİ?

YSK'nın "Sıkça Sorulan Sorular" sayfasında yer alan bilgiye göre; cep telefonu, fotoğraf veya film makinesi gibi görüntü kaydedici veya haberleşme sağlayıcı cihazlarla oy verme yerine girilmesi yasaktır ve cezası bulunmaktadır. Bu tür cihazları oy verme işlemi bitene kadar sandık kuruluna bırakılması gerekmektedir.