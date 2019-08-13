Oya Başar'a 'Onur Ödülü'

71 ülkeden gelen sanat elçilerini İstanbul ile buluşturan 20. Uluslararası Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali önceki gün sona erdi. Festivalin son gecesi usta sanatçılar Oya Başar ve Selçuk Yöntem'e 'Yaşam Boyu Kültür Sanat Ödülü' verildi.

Başar'a ödülünü usta sanatçı Müjdat Gezen'in elinden aldı. Gezen, “O, bize Türkiye'nin en büyük komedyeni Levent Kırca'nın emanetidir. Onu da rahmetle anıyoruz burada" dedi.

Oya Başar ise “ Ne mutlu bana senin elinden ödül almak. Ben senin asistanındım, hocam" şeklinde konuştu.

Selçuk Yöntem'e ödülü Büyükşehir Belediye Başkanı Hasan Akgün tarafından verildi. Yöntem ödülünü aldıktan sonra yaptığı konuşmada, “20 yıldır Kültür ve Sanat Festivali yapmak herkesin harcı değil, sayın başkanı ve ekibini tebrik ediyorum. Sanat iyileştirir, birleştirir, güçlendirir, üretir. Sanattan hiçbir zaman ayrılmayalım. Böyle güzel bir geceyi bu ödülü verdiği için teşekkür ederim, sizlerle paylaştığım için de hepinize teşekkür ederim" dedi.